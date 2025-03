Via Montanara chiusa stanotte fra Borgo Tossignano e Fontanelice: ecco quando

Vallata del Santerno, 24 marzo 2025 – La Città Metropolitana di Bologna ha disposto un'ordinanza sulla strada provinciale numero 610 ‘Selice – Montanara’, nei tratti extraurbani compresi tra il centro dell’abitato di Fontanelice (km 47+465) e quello di Borgo Tossignano (km 45+580, per l'istituzione temporanea di chiusura totale al transito veicolare dalle ore 24 di lunedì 24 marzo fino all'avvenuto transito di due trasporti eccezionali previsto entro le ore 5 del successivo 25 marzo, martedì.

"Viste le dimensioni del convoglio eccezionale, avente massa complessiva di 44,000 tonnellate – spiega la specifica ordinanza -, il transito dovrà avvenire a traffico chiuso ed in orario con il minor traffico possibile per garantire la sicurezza della circolazione ed arrecare il minimo disagio per gli utenti della strada”.