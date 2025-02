Via Padella sotto la lente. Scontro giunta-minoranza sui lavori di manutenzione

Botta e risposta tra opposizione e maggioranza sulla manutenzione del fondo stradale di via Padella nella frazione di San Martino in Pedriolo. Così i consiglieri comunali Stefania Rovatti, Giuseppe Magaraci e Paola Guiducci del Gruppo Voce sono andati all’attacco: "In via Padella il tempo sembra essersi fermato al maggio 2023 quando l’alluvione devastò il territorio – scrivono in una nota –. Da allora, ci viene segnalato un buco sulla strada che pare essere rimasto aperto come una ferita mettendo in seria difficoltà diverse famiglie. Un quadro lasciato in balia dell’incuria oltre che del disinteresse politico delle istituzioni". E ancora: "È un grave disagio per tutti i residenti, per i disabili e gli ammalati, per le attività produttive ed agricole della zona che trovano difficoltà a fare passare vari veicoli – hanno aggiunto –. E se ci fosse bisogno di fare passare un mezzo di soccorso? I residenti tremano solamente all’idea. Sono state inviate diverse segnalazioni all’amministrazione comunale e alla Regione e sono tutte rimaste senza risposta. Un silenzio che pesa come un macigno, chiediamo interventi immediati".

A stretto giro arriva la replica dell’amministrazione casalese guidata dalla sindaca Beatrice Poli: "Via Padella è una strada vicinale e la sua manutenzione non è a carico in maniera esclusiva del nostro municipio – specificano dall’ente di Piazza Cavalli –. Nello scorso mese di dicembre, consci della difficoltà nella manutenzione di queste strade, abbiamo aperto un bando con tanto di contributo per la sistemazione di tali arterie. I proprietari della vicinale in questione hanno partecipato alla procedura e l’iter di verifica per la conclusione della pratica è attualmente in corso". Non solo. "Su questa situazione non sono pervenute “tante segnalazioni rimaste inevase“ ma i proprietari della vicinale hanno preso contatti con l’ufficio tecnico che ha dato le indicazioni per partecipare al bando – rimarcano dall’amministrazione –. Sul tema della gestione dell’alluvione, e quello ancora aperto dei rimborsi per le strade vicinali, durante il recente incontro sul territorio con il commissario Curcio abbiamo evidenziato alla struttura commissariale la necessità di normare in modo chiaro le procedure di richiesta dei rimborsi stessi".