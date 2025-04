Via Pieve Sant’Andrea: ora la strada provvisoria, poi i lavori di ripristino

Imola, 5 aprile 2025 – Al via, dopo le analisi tecniche dei giorni scorsi, i lavori per la realizzazione di un percorso viario provvisorio lungo via Pieve Sant’Andrea. Le operazioni, portate avanti da Area Blu, hanno come obiettivo quello di ripristinare rapidamente il collegamento con l’omonima frazione collinare. La strada in questione, già colpita duramente dalle precedenti alluvioni, ha riportato crepe notevoli a causa delle forti piogge del mese scorso, al punto che la minaccia di una frana aveva costretto 35 persone ad abbandonare le rispettive abitazioni.

L’intervento, che ha un quadro economico complessivo di circa 150mila euro, di cui 100mila destinati ai lavori, prevede un tracciato in gran parte pianeggiante, modellato per ridurre al minimo i movimenti di terra.

Il nuovo percorso sarà collocato a monte della strada esistente e presenterà una pendenza verso monte, dove sarà realizzato un sistema di drenaggio per la raccolta delle acque piovane. Salvo imprevisti e maltempo, i lavori dovrebbero concludersi entro la prossima settimana.

“Abbiamo voluto agire con prontezza per dare una risposta concreta e veloce ai cittadini – dichiara il sindaco Marco Panieri, ringraziando coloro che si sono adoperati per questo intervento –. La priorità era ristabilire il collegamento in condizioni di sicurezza e rapidità”.

Nel frattempo, sempre a proposito di via Pieve Sant’Andrea, lunedì approderà in commissione consiliare la delibera con l’accordo tra i Comuni di Imola e Casalfiumanese, e la società Area Blu, Per “svolgere in modo coordinato” gli interventi di ripristino vero e proprio della strada.

In questo caso, sul tavolo ci sono 700mila euro (350mila per ciascuno dei due Comuni) stanziati già nel 2023 dal Governo tramite la struttura commissariale allora guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In sostanza, in virtù dell’accordo di cui sopra, entrambi i Municipi si avvarranno di Area Blu per l’affidamento e la gestione dei relativi appalti per l’esecuzione dei servizi di progettazione e dei lavori.

“Che Dio ce la mandi buona – allarga le braccia Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Imola e capogruppo dei meloniani al Circondario –. L’augurio, visto che c’è di mezzo Area Blu come stazione appaltante, è che non ci siano bonifici galeotti o ammanchi nelle risorse date dal Governo Meloni tramite il commissario”.

Il riferimento è all’ormai arcinoto caso dell’ammanco di 200mila euro nei conti della società.

“Quando si parla di Area Blu non si dorme sonni tranquilli – affonda Carapia –. Per questo vigileremo questo strampalato accordo che allarga il giro a un Comune non socio direttamente. Speriamo, vista la qualità delle prestazioni di questa società in house e le vicende poco rassicuranti e giudiziarie in essere, di non trovarcela in giro a fare accordi per il Circondario con nuovi utilizzi. Il giro è meglio che si restringa visti i risultati invece di allargarlo… E voglio ricordare che sono sempre soldi pubblici”.

Come già accennato, la delibera con l’accordo approderà lunedì in commissione in vista della sua successiva approvazione da parte del Consiglio comunale.

“Chiederemo conto di questi nuovi accordi – annuncia Carapia – anche perché arriveranno altre risorse dal Governo per tutti i Comuni. E non vorremmo, conoscendo i soggetti, che questo – conclude l’esponente di opposizione – fosse il nuovo modus operandi sul Santerno”.