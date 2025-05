Via Pieve Sant’Andrea. C’è la strada provvisoria: "Ritorno alla normalità. Presto gli ultimi lavori"

La strada provvisoria è completata: Pieve Sant’Andrea è da ieri di nuovo raggiungibile in auto. Si tratta appunto di una soluzione temporanea, in vista degli annunciati lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’arteria collinare che unisce Imola e Casalfiumanese, danneggiata dalle alluvioni degli ultimi due anni, per i quali è già stato previsto un intervento da oltre 700mila euro. "Grazie ai cittadini per la pazienza e ai tecnici per l’importante lavoro svolto in questi giorni, con rapidità e professionalità per restituire una normalità ai cittadini colpiti – commenta il sindaco Marco Panieri –. Ora si proseguirà con celerità ai lavori ultimativi. Il quadro della zona è complesso perché stiamo recuperando in pochi mesi decenni di mancata manutenzione. Intanto però oggi un bel passo avanti".

Il percorso viario provvisorio è stato realizzato, nel giro di alcune settimane, nel tratto più colpito dall’alluvione di marzo. Le operazioni, portate avanti da Area Blu, avevano come obiettivo quello di ripristinare rapidamente il collegamento con il centro abitato dopo che la strada ha riportato crepe notevoli a causa delle forti piogge di oltre un mese fa, al punto che la minaccia di una frana aveva costretto 35 persone ad abbandonare le rispettive case. L’intervento, che aveva un quadro economico complessivo di circa 150mila euro, di cui 100mila destinati ai lavori, ha previsto la realizzazione di un tracciato in gran parte pianeggiante, modellato per ridurre al minimo i movimenti di terra. Il nuovo percorso è stato collocato a monte della strada esistente e presenta una pendenza verso monte, dove è stato realizzato un sistema di drenaggio per la raccolta delle acque piovane. A questo punto, si passerà a pianificare l’intervento di messa in sicurezza di via Pieve Sant’Andrea. Secondo quanto riferito in una recente commissione consiliare da Alessandro Bettio, dirigente dell’area Gestione e sviluppo del territorio del Comune, serviranno cinque mesi per mettere a punto il progetto esecutivo e altri dieci per portare avanti i lavori, tra affidamento del cantiere ed esecuzione dell’intervento.

Nei giorni scorsi, i Consigli comunali di Imola e Casalfiumanese hanno approvato l’accordo con Area Blu per "svolgere in modo coordinato" gli interventi di ripristino della strada. Sul tavolo ci sono 700mila euro (350mila per ciascuno dei due Comuni) stanziati già nel 2023 dalla presidenza del Consiglio dei ministri tramite la struttura commissariale per la ricostruzione post alluvione allora guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In sostanza, in virtù dell’accordo di cui sopra, entrambi i Municipi si avvarranno di Area Blu per l’affidamento e la gestione dei relativi appalti per l’esecuzione dei servizi di progettazione e dei lavori.

"Ci chiediamo perché inizino solo ora i lavori quando avevano i soldi da due anni – protesta Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. Molto facile parlare, criticare, e dire ogni sorta di corbelleria politica contro il Governo. La Meloni ha dimostrato coi fatti di essere vicina alle nostre comunità. Il Pd sul territorio dimostra solo di saper perdere tempo. Fermi restano poi tutti i nostri dubbi circa l’organizzazione di Area Blu che dovrà coordinare la realizzazione dell’intervento. Ultimamente la società è passata alla cronaca per diversi pasticci politici che sono sotto gli occhi si tutti. Continueremo a vigilare scrupolosamente sui tempi e sulle modalità di realizzazione dell’opera".