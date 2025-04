Via Pieve Sant’Andrea, 15 mesi di lavori per la messa in sicurezza

Cinque mesi per mettere a punto il progetto esecutivo e altri dieci per portare avanti i lavori, tra affidamento del cantiere ed esecuzione dell’intervento. È questo il tempo che servirà per mettere in sicurezza via Pieve Sant’Andrea, strada collinare che unisce Imola e Casalfiumanese, danneggiata dalle alluvioni degli ultimi due anni. A scandire la tabella di marcia, intervenendo in commissione consiliare su sollecitazione di Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), è Alessandro Bettio, dirigente dell’area Gestione e sviluppo del territorio del Comune.

Le forze politiche di maggioranza e opposizione hanno infatti potuto esaminare in prima istanza, ieri pomeriggio, la delibera (attesa giovedì in Consiglio comunale per l’approvazione) con l’accordo tra i due Municipi e la società Area Blu per "svolgere in modo coordinato" gli interventi di ripristino della strada.

Sul tavolo ci sono 700mila euro (350mila per ciascuno dei due Comuni) stanziati già nel 2023 dalla presidenza del Consiglio dei ministri tramite la struttura commissariale per la ricostruzione post alluvione allora guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In sostanza, in virtù dell’accordo di cui sopra, entrambi i Municipi si avvarranno di Area Blu per l’affidamento e la gestione dei relativi appalti per l’esecuzione dei servizi di progettazione e dei lavori.

"L’aspetto principale è avere due Comuni che si coordinano tra di loro – illustra Bettio in commissione –. È un elemento importante per affidare l’intervento a un unico soggetto e mantenere due distinte linee di finanziamento".

In estrema sintesi, i lavori prevedono interventi a monte e a valle della strada minacciata da una frana già da maggio 2023 per consolidare il terreno e garantire il transito delle auto.

Il tutto creando "efficienza ed economicità nella gestione appalto", secondo l’assessore Pierangelo Raffini, che parla di "semplificazione amministrativa" e risponde così ai dubbi del già citato Vacchi, tornato a mettere in dubbio le capacità organizzative di Area Blu nella gestione dei cantieri e non solo: "La società ha quadruplicato il fatturato dei lavori pubblici, passando da 10 a 40 milioni – le parole di Raffini –. Quando una struttura è densa di opere, qualche cosa si può inceppare".

Nel frattempo, sempre in via Pieve Sant’Andrea, dopo le analisi tecniche della scorsa settimana sono iniziati da alcuni giorni i lavori per la realizzazione di un percorso viario provvisorio nel tratto più colpito dall’alluvione del mese scorso. Le operazioni, portate avanti anche in questo caso da Area Blu, hanno come obiettivo quello di ripristinare rapidamente il collegamento con il centro abitato dopo che la strada ha riportato crepe notevoli a causa delle forti piogge, al punto che la minaccia di una frana aveva costretto 35 persone ad abbandonare le rispettive case.

L’intervento, che ha un quadro economico complessivo di circa 150mila euro, di cui 100mila destinati ai lavori, prevede un tracciato in gran parte pianeggiante, modellato per ridurre al minimo i movimenti di terra. Il nuovo percorso sarà collocato a monte della strada esistente e presenterà una pendenza verso monte, dove sarà realizzato un sistema di drenaggio per la raccolta delle acque piovane. Salvo imprevisti e maltempo, i lavori dovrebbero concludersi questa settimana.