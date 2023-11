Via Rineggio ’respira’. Il ponte riapre al traffico, ma stop in caso di piena

Ponte di via Rineggio aperto, ma con limitazioni. Un piccolo passo in avanti, messo nero su bianco dall’ordinanza firmata lo scorso 18 novembre dal sindaco Mauro Ghini, rispetto al divieto totale di utilizzo sancito dopo la piena dello scorso 2 novembre. L’allentamento alla severa restrizione è stato deciso per consentire ai residenti, ai proprietari dei fondi agricoli e degli allevamenti, alle attività produttive del posto (l’osteria e ostello La Casa del Fiume su tutti, ndr) con fornitori e clienti muniti di prenotazione, di utilizzare il ponte per sopperire all’assenza di altre alternative viarie. Il tutto vincolato, però, alla colorazione del livello di criticità idraulica presente sul bollettino di vigilanza meteo-idrogeologica-idraulica emesso dalla Regione: apertura col verde, stop dall’arancione in su. Nello specifico, in caso di rischi azzerati, via libera all’accesso pedonale e ciclabile unicamente nelle ore diurne a partire da mezz’ora prima dell’alba e fino a mezz’ora dopo il tramonto. Sul fronte veicolare, invece, pollice in alto per i mezzi fino a 35 quintali dei soggetti sopra menzionati che dovranno transitare con limite di velocità fissato a 10 kmh e, quando consentito, occupando il ponte con un solo veicolo per volta. Regole da rispettare con la massima scrupolosità pena la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 50 a 300 euro.

Prosegue, quindi, l’approccio precauzionale della giunta Ghini in attesa di stringere tra le mani i risultati relativi all’ampio monitoraggio della struttura. Sotto la lente dei tecnici, infatti, sono finiti il parapetto di protezione e le pile dell’attraversamento. Quest’ultime, peraltro, già messe a dura prova dall’alluvione della scorsa primavera. Un quadro emerso in tutta la sua chiarezza dopo i sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dagli uffici del municipio di Piazza Unità d’Italia assieme all’ingegnere Claudio Comastri, esperto già chiamato in causa dalla Città Metropolitana per i lavori di riapertura della provinciale Casolana a Fontanelice. "Attendiamo con fiducia l’elaborazione dei dati raccolti dai tecnici strutturisti dopo che le prime indicazioni raccolte sul posto non hanno evidenziato danni di rilievo – fa sapere il sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini –. Al di là del fiume ci sono prime case, campi agricoli, allevamenti e un ristorante che, dopo la piena del fiume, è stato chiuso per un’intera settimana. In questa fase saranno le allerte meteo sulle criticità idrauliche a sancire l’uso, o meno, del ponte. L’allentamento? Abbiamo pensato soprattutto alle necessità dei residenti".