Via Riniera, i problemi in consiglio. Disagi e polemiche, sos residenti. Brogi: "Rotture idriche e stradali"

Arriverà in consiglio comunale il tema delle problematiche che affliggono via Riniera, parte alta e parte bassa, e la zona che comprende le vie Mascarella, Paniga e Macchione. In principio erano stati alcuni cittadini a scrivere una lunga lettera a il Carlino, denunciando la "profonda preoccupazione e indignazione per quanto sta accadendo in un’area che fino a pochi mesi fa rappresentava un autentico gioiello naturalistico e faunistico del nostro territorio", ottenendo in seguito un incontro con il Comune di Castel San Pietro.

Ora, a distanza di poche settimane, ad allargare il cerchio geografico dell’area interessata, e soprattutto ad allungare la lista delle problematiche, è il consigliere del Gruppo Misto Lorenzo Brogi che sul tema presenterà in consiglio comunale, a fine settembre, un’interpellanza. Brogi nei giorni scorsi ha incontrato una delegazione di cittadini "che mi hanno manifestato tutto il loro disappunto per le innumerevoli criticità che vengono vissute quotidianamente dagli abitanti di via Riniera, via Riniera Alta, via Mascarella, via Paniga e via Macchione".

Sulle rotture idriche e del manto stradale "l’amministrazione vuole farci credere che siano solo causate dall’aumento di pressione e della secchezza del terreno. In verità sono in larga parte direttamente riconducibili al passaggio dei mezzi pesanti che servono la Cava Bontempo, il cui rinnovo della concessione rappresenta ancora oggi l’origine di questi gravi disagi", riassume il consigliere. E riguardo alle rotture idriche, aggiunge, "tra i tanti casi uno è più emblematico di tutti: un solo cittadino ha contattato il gestore una decina di volte per altrettante rotture".

E se il via vai di mezzi pesanti da e per la cava, oltre a essere "determinante per crepe e avvallamenti del fondo stradale", apre "seri interrogativi sulla salubrità dell’aria e dell’impatto ambientale delle attività estrattive", passando al primo tratto di via Riniera, quello prossimo alla via Emilia, i problemi vanno "dalla segnaletica orizzontale totalmente inesistente ai cassonetti a bordo strada, sul filo della carreggiata e su terreno sconnesso, che rendono difficili le operazioni di deposito dei rifiuti, soprattutto agli anziani". Infine, c’è un tema poi sollevato da Brogi ed è quello che riguarda "la completa mancanza di illuminazione pubblica e una carenza di telecamere che apre scenari poco piacevoli anche sul tema sicurezza".