Via Sasso Morelli, l’appello di FdI : "La strada va messa in sicurezza"

Mettere in sicurezza via Sasso Morelli, in particolare nel tratto di strada che conduce all’incrocio con via Gambellara. Lo chiede, raccogliendo l’appello dei residenti, il consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), descrivendo appunto una situazione di pericolo che si ripete quotidianamente.

"I cittadini ci segnalano l’urgenza di un intervento immediato e risolutivo sulla viabilità – riferisce il meloniano –. In particolare, il tratto che porta all’incrocio fra via Sasso Morelli e la via Gambellara è diventato spesso teatro di comportamenti irresponsabili da parte di chi lo usa come una vera e propria pista da corsa".

Le testimonianze parlano di auto lanciate a velocità sostenute, sorpassi azzardati e manovre pericolose, con il rischio costante di incidenti. Una situazione che, a detta di chi vive nella frazione, è diventata insostenibile.

"C’è chi prende il rettilineo per un circuito, con sorpassi azzardati e sgommate dimostrative – prosegue Vacchi –. La preoccupazione è massima se si pensa alle varie abitazioni che si affacciano direttamente su questo tratto di strada verso l’incrocio, con uscite e ingressi ad alto rischio. Molti residenti di Sasso Morelli temono legittimamente che la mancanza di misure adeguate possa portare a incidentalità grave, con ogni conseguenza immaginabile".

Da qui la critica, da parte del consigliere comunale di opposizione, all’amministrazione. E l’appello diretto al sindaco Marco Panieri e all’assessora alla Mobilità, Elisa Spada. "Stiamo valutando di depositare una istanza alla Giunta, se non si provvede senza ritardo alla messa in sicurezza della zona", avverte Vacchi, avanzando infine anche alcune proposte concrete che per FdI dovrebbero rappresentare le prime azioni immediate da mettere in campo. E cioè: "L’istituzione di una doppia linea continua nel tratto finale di via Sasso Morelli, a partire dall’incrocio con via Gambellara, per impedire i sorpassi pericolosi; la riduzione del limite di velocità; l’installazione di una segnaletica chiara; l’apposizione di dissuasori di velocità, fondamentali ad arginare il problema; chiediamo l’aumento dei controlli della polizia locale".

Un pacchetto di misure che, sottolinea ancora Vacchi, non può attendere.

"Confidiamo nella sensibilità dell’Amministrazione e nella sua capacità di agire con prontezza per tutelare la sicurezza dei cittadini – conclude il meloniano –. Non si può più rimandare. I residenti di Sasso Morelli sollecitano una risposta rapida e l’avvio delle azioni necessarie per mettere in sicurezza l’area, prima che la cronaca debba registrare fatti gravi. La sicurezza stradale non si fa pitturando delle inesistenti ciclabili in terra, come sono abituati Panieri e Spada, ma considerando i veri punti critici nell’interesse dei cittadini e della loro sicurezza".