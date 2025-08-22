Via Selice, interventi nell’ultimo tratto

Partirà la prossima settimana, se la tabella di marcia verrà rispettata, l’ultimo tratto del cantiere di via Selice, quello tra le vie Borgo della Spuviglia e Fossetta Selice. Iniziati lo scorso 21 luglio, i lavori di rifacimento completo della pavimentazione stradale dell’importante strada cittadina, nel tratto compreso tra via Romagnoli e via Fossetta Selice (escluse), andranno avanti fino al 9 settembre. E, come nei due stralci precedenti, prevedono la chiusura completa della carreggiata, a esclusione di marciapiedi e piste ciclabili.

Resteranno valide, anche in quest’ultima fase di lavori, le deviazioni per i mezzi pesanti: per quelli provenienti da Nord saranno su via Lasie e via I Maggio, mentre quelli da Sud utilizzeranno via Turati, via Lughese e via Lasie. Per i mezzi leggeri sono previsti percorsi alternativi attraverso via Romagnoli, via Serraglio e via del Lavoro.

I residenti dei civici interessati dalle chiusure non potranno accedere con i veicoli alle abitazioni durante i lavori, ma sarà garantito l’accesso pedonale e una porzione di parcheggio del supermercato l’Aldi per i mezzi dei residenti. L’accesso a via Borgo della Spuviglia e via Fossetta Selice resta sempre garantito grazie a una gestione sfalsata delle chiusure. L’orario di lavoro sarà, anche in quest’ultima fase del cantiere, dalle 5 alle 18, con possibilità di estensione notturna dalle 21 alle 5 e nei prefestivi.

Dal 10 al 18 settembre è infine previsto un senso unico alternato per permettere il completamento dell’asfaltatura, con limite di velocità a 30 km/h.