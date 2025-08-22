Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaVia Selice, interventi nell’ultimo tratto
22 ago 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. Via Selice, interventi nell’ultimo tratto

Via Selice, interventi nell’ultimo tratto

Partirà la prossima settimana, se la tabella di marcia verrà rispettata, l’ultimo tratto del cantiere di via Selice, quello tra...

Partirà la prossima settimana, se la tabella di marcia verrà rispettata, l’ultimo tratto del cantiere di via Selice, quello tra...

Partirà la prossima settimana, se la tabella di marcia verrà rispettata, l’ultimo tratto del cantiere di via Selice, quello tra...

Per approfondire:

Partirà la prossima settimana, se la tabella di marcia verrà rispettata, l’ultimo tratto del cantiere di via Selice, quello tra le vie Borgo della Spuviglia e Fossetta Selice. Iniziati lo scorso 21 luglio, i lavori di rifacimento completo della pavimentazione stradale dell’importante strada cittadina, nel tratto compreso tra via Romagnoli e via Fossetta Selice (escluse), andranno avanti fino al 9 settembre. E, come nei due stralci precedenti, prevedono la chiusura completa della carreggiata, a esclusione di marciapiedi e piste ciclabili.

Resteranno valide, anche in quest’ultima fase di lavori, le deviazioni per i mezzi pesanti: per quelli provenienti da Nord saranno su via Lasie e via I Maggio, mentre quelli da Sud utilizzeranno via Turati, via Lughese e via Lasie. Per i mezzi leggeri sono previsti percorsi alternativi attraverso via Romagnoli, via Serraglio e via del Lavoro.

I residenti dei civici interessati dalle chiusure non potranno accedere con i veicoli alle abitazioni durante i lavori, ma sarà garantito l’accesso pedonale e una porzione di parcheggio del supermercato l’Aldi per i mezzi dei residenti. L’accesso a via Borgo della Spuviglia e via Fossetta Selice resta sempre garantito grazie a una gestione sfalsata delle chiusure. L’orario di lavoro sarà, anche in quest’ultima fase del cantiere, dalle 5 alle 18, con possibilità di estensione notturna dalle 21 alle 5 e nei prefestivi.

Dal 10 al 18 settembre è infine previsto un senso unico alternato per permettere il completamento dell’asfaltatura, con limite di velocità a 30 km/h.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Trasporti