Via Selice riapre alle auto con 13 giorni di anticipo

Da questa mattina via Selice torna percorribile al traffico, con tredici giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori. Si conclude così il cantiere di rifacimento completo della pavimentazione, che ha interessato in più fasi l’intero tratto stradale. Il via libera era atteso già ieri sera, ma a causa di una perdita all’interno di una abitazione nel pomeriggio il disco verde è stato posticipato di alcune ore.

In una nota diffusa ieri, l’Amministrazione comunale ringrazia l’azienda esecutrice, i tecnici e "tutti coloro che hanno lavorato con impegno per restituire prima del previsto una strada più sicura e rinnovata". Il tutto "oltre ai residenti e ai cittadini per la pazienza dimostrata durante i giorni di chiusura".

A questo punto, il Comune è intenzionato a intervenire su altre strade comunali particolarmente bisognose di una riasfaltatura. In via della Cooperazione, per esempio, la Giunta è pronta a dare il via libera ai lavori nella seconda metà di settembre. E quando sarà terminato anche l’intervento in via della Cooperazione, orientativamente alla fine del mese, si andrà avanti con il tratto di via Selice all’innesto di via Lasie.

Quanto agli ulteriori lavori da portare avanti, ci sono gli interventi (per un totale di 700mila euro) relativi alle strade di accesso alla discarica messe a dura prova dal passaggio, oggi drasticamente ridotto vista lo stop ai conferimenti, dei mezzi pesanti. In questo caso, l’elenco delle riasfaltature prevede, oltre a via Selice, soprattutto le vie Bergullo, Pediano e della Resistenza.

Tra le note più dolenti di questo periodo, le condizioni della Montanara e del tratto di strada immediatamente successivo: quello, in via D’Agostino, che arriva fino a via Salvo d’Acquisto. Lì c’è però in ballo ampio programma di riqualificazione: un piano da 1,2 milioni finanziato da Autostrade e collegato al completamento della Bretella sempre nell’ambito delle opere di compensazione relative alla costruzione della quarta corsia della A14. L’intervento inizialmente era previsto a metà settembre, ma ci sono stati rallentamenti dovuti, secondo quanto riferito dal Comune, all’esproprio di alcuni terreni. L’idea della Giunta è di dotare quella zona di diverse decine di parcheggi, con pista ciclabile e nuova illuminazione, grazie un’operazione da realizzare tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2026.