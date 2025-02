Via Viara, i civici lanciano l’sos: "Terrapieno a rischio cedimento"

Il terrapieno che sta pericolosamente cedendo in via Viara è al centro di una mozione protocollata dal capogruppo del Patto x Castello, Marco Gherardi, che è stata inserita tra i temi in discussione del prossimo consiglio comunale in programma l’11 febbraio. La questione, denuncia Il Patto, non è recente, e soprattutto vede secondo il gruppo di minoranza una diretta responsabilità della Città Metropolitana, "ente in cui i Comuni della provincia non hanno diritto di votare e di esprimersi, e così le opere di loro competenza, tra cui le strade provinciali, vengono messe in secondo piano perché chi decide non è rappresentativo del territorio".

E’ il caso secondo Gherardi proprio di via Viara, "una provinciale trafficatissima, da ogni tipo di mezzo: quelli di servizio ai cittadini (scuolabus e bus), quelli per i servizi agricoli (mezzi pesanti di ogni genere), poi tantissime automobili che visitano la valle per le sue attrazioni, oltre ai mezzi di migliaia di cittadini che vi abitano, senza poi considerare il transito verso la Toscana".

Ebbene, denuncia Il Patto, "almeno 3 mesi fa abbiamo segnalato all’assessore Giacomo Fantazzini (Lavori Pubblici ndr) che nel tratto di via Viara, in direzione Sassoleone, all’altezza della curva verso destra sul dosso a strapiombo sul lato est, tra via del Partigiano e la frazione Civichella, il terrapieno sotto il manto stradale sta crollando in due punti, di cui uno più esteso, verso lo strapiombo: due frane che lasciano l’asfalto nella carreggiata est senza sostegno perché privo di strutture di consolidamento".

"Questo punto è già franato più di un anno e mezzo fa – prosegue Gherardi – con traffico regolamentato da semafori alternati per lungo tempo, ma arrivando l’estate e dovendo garantire al più presto il traffico nella valle, a suo tempo i lavori a carico della Citta Metropolitana furono unicamente il rincalzo del terrapieno e l’asfalto". La civica di minoranza è certa che alla segnalazione sia conseguita "la perlustrazione della zona dell’assessore Fantazzini, che ci ha garantito di aver già contattato almeno 3 volte via Pec la Citta Metropolitana, ente competente per quel tratto di strada, senza avere alcuna risposta esaustiva e tempestiva". Il timore de Il Patto è che in periodo di piogge il pericolo aumenti, "e per questo con la nostra mozione chiediamo al consiglio di impegnare sindaco e assessore ad operarsi per sbloccare la situazione, mettendo in sicurezza per il futuro il tratto stradale in oggetto con ogni mezzo necessario, perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto".

Claudio Bolognesi