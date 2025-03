Via Viara, l’albero della discordia. FdI: "Rischio incidenti, va abbattuto". Ma il Comune studia un piano B

"In attesa delle risorse per risolvere la problematica al manto stradale la Polizia Locale valuterà se disporre una limitazione della velocità oltre ad una segnalazione del pericolo". Ha risposto così l’assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Giacomo Fantazzini ad una mozione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Lorenzo Brogi che ha portato in consiglio comunale il tema di un pino marittimo su via Viara in corrispondenza della rampa pedonale di accesso al camminamento che porta al parcheggio del cimitero che "ha creato un rialzo imponente in più punti dell’asfalto sulla carreggiata, costringendo così gli automobilisti diretti da Castel San Pietro verso San Martino ad evitare il dissesto creatosi procedendo contromano, creando così i presupposti per rischiare incidenti frontali con i veicoli che giungono dalla direzione opposta".

D’altronde, aggiunge Brogi nella mozione, "nonostante vi sia uno specchio parabolico in prossimità del pino, per vederlo gli automobilisti sono costretti ad avanzare sulla strada con conseguente pericolo di scontro con le vetture che sopraggiungono". Per questo motivo, Brogi ha chiuso l’intervento di presentazione della mozione chiedendo alla Giunta d’impegnarsi "a favore dell’abbattimento del pino o ad avviare nell’immediato procedure atte a risolvere in modo definitivo il problema". In consiglio a rispondere è stato l’assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Giacomo Fantazzini, che ha esordito confermando di essere "al corrente della problematica", e anche del fatto che "probabilmente complici gli eventi atmosferici delle scorse settimane, la situazione è in parte peggiorata nell’ultimo periodo". Il problema maggiore è che però, di fatto, al momento nelle casse del comune non ci sono fondi per un intervento risolutivo immediato, non ha nascosto il Vicesindaco.

"Questi interventi devono essere coperti con risorse destinate alla viabilità che derivano principalmente da oneri che sono in fase di maturazione e di accertamento progressivo. Abbiamo chiesto agli uffici preposti da una parte di studiare le soluzioni possibili per mitigare l’attuale problematica, dall’altra di essere attenti e puntuali sull’aspetto dell’entrata di risorse per poi poter intervenire non solo su via Viara, ma anche su situazioni analoghe di identica gravità presenti in altre strade del territorio". Di certo il pino non verrà abbattuto. "Non è malato e l’abbattimento non risolverebbe comunque il problema". Intanto la Polizia Locale studierà l’eventuale posizionamento di cartellonistica per avvisare del pericolo con possibile ribasso dei limiti di velocità nel tratto.

Claudio Bolognesi