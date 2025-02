Via XX Settembre, sosta per disabili sotto la lente

Il consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti, segnala "situazioni che rendono estremamente difficoltosa la discesa dal veicolo per i conducenti con disabilità in via XX Settembre". In particolare, l’esponente del Carroccio punta il dito contro la presenza, accanto agli stalli, di panchine, colonne e dislivelli che "impediscono un’adeguata discesa dall’auto". Per questo motivo, Marchetti annuncia un’interrogazione rivolta alla Giunta per chiedere "se questi parcheggi siano realmente conformi alle normative vigenti" e "se il Comune abbia intenzione di intervenire per risolvere il problema, magari individuando una collocazione più idonea". Oltre alla singola criticità, questa situazione dimostra ancora una volta, secondo il leghista, "quanto sia urgente portare avanti il confronto e l’elaborazione del Peba, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Parliamo di uno strumento previsto dalle normative fin dagli anni Ottanta – conclude Marchetti –, ma mai attuato".