"Via XX Settembre, stalli a ostacoli. Troppe barriere nei posti per disabili"

"L’amministrazione comunale mi dà ragione: i parcheggi riservati alle persone con disabilità in via XX Settembre presentano ostacoli evidenti e inaccettabili. Verrà proposta una nuova sistemazione degli stalli: bene, ma ora si faccia in fretta". Così il consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti (foto), che nelle scorse settimane aveva depositato un’interrogazione per segnalare appunto la presenza di barriere architettoniche (In particolare panchine, colonne e dislivelli) che ostacolano l’utilizzo dei parcheggi riservati ai disabili in pieno centro storico impedendo di fatto un’adeguata discesa dall’auto.

"La risposta ricevuta dall’assessorato conferma quanto da me evidenziato", riferisce Marchetti. E citando il contenuto nella replica che gli è arrivata dalla Giunta aggiunge: "Sono state effettivamente rilevate alcune criticità relative alla fruibilità degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità in via XX Settembre". Per questo motivo, l’esponente del Carroccio parla di "situazione non degna di una città che vuole dirsi inclusiva" e sottolinea quanto la quotidianità di una persona con disabilità sia ancora ostacolata da scelte urbanistiche inadeguate. "Si parla spesso di inclusione, ma è evidente che c’è ancora tanto da fare – conclude Marchetti –. Il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche è previsto da una normativa risalente agli anni Ottanta ma a Imola, come purtroppo in tanti altri Comuni, non è mai stato adottato. Eppure nel 2018 fu approvata in Consiglio comunale una mozione a mia prima firma proprio per spingere l’amministrazione ad attivarsi. Sono passati anni e siamo ancora qui ad aspettare".

Il leghista chiede dunque di individuare una collocazione più idonea per gli stalli di via XX Settembre e di risolvere anche un altro problema segnalato da Marchetti, ovvero la "totale assenza di parcheggi riservati alle persone con disabilità nei giorni in cui si svolgono manifestazioni ed eventi pubblici in centro. Quando vengono installate strutture temporanee, infatti, i posteggi vengono spesso occupati o eliminati senza alternative – conclude Marchetti –, creando ulteriori difficoltà per chi ha diritto a un parcheggio dedicato. Anche su questo aspetto servono risposte e interventi concreti da parte dell’Amministrazione".