Via XXV Settembre a senso unico

Senso unico alternato in via XXV Aprile a Casalfiumanese. Il tutto per permettere lo sviluppo in sicurezza dei lavori del cantiere, in corrispondenza dell’ingresso del centro sportivo ‘Salieri’, per la realizzazione di un dosso stradale. Un deterrente per ridurre la velocità dei veicoli in un tratto di carreggiata ad elevata percorribilità ed affluenza. Previsto anche il divieto di sosta sull’intero tratto dell’area cantierabile fino al termine di quelle opere affidate dal municipio del paese alla cooperativa Cti di Imola.