Viabilità, disagi in vista. Asfaltatura in via Selice e cantiere in via Lasie

Disagi in vista, la prossima settimana, per gli automobilisti in transito nella zona industriale della città. Oltre al già noto cantiere di Hera, necessario al rinnovo di una parte della rete idrica in via Lasie, sono infatti in programma anche i lavori di asfaltatura (realizzati da Area Blu per conto del Comune) del tratto di via Selice che va dall’incrocio con la via Turati fino alla rotonda di via Romagnoli.

In quest’ultimo caso, le operazioni andranno avanti da martedì 30 gennaio a venerdì 2 febbraio, condizioni meteo permettendo. L’intervento di manutenzione stradale riguarda in particolare un tratto di circa 650 metri nella sola corsia in uscita da Imola, quindi in direzione da via Turati a via Romagnoli.

Pertanto, il traffico veicolare verrà cosi gestito: sarà chiusa la corsia di via Selice che parte da via Turati e arriva fino alla rotonda di via Romagnoli; dalla rotonda di via Romagnoli verrà istituito un senso unico in direzione Centro Imola (sostanzialmente verrà mantenuta la corsia con direzione centro città); il traffico che proviene dalla via Selice in direzione Autostrada, sarà dirottato su via Turati e sulla provinciale Lughese. L’importo dei lavori, finanziati dal Comune, è di circa 30mila euro. E poi c’è il cantiere di Hera in via Lasie. Dopo una prima fase a basso impatto, da lunedì 29 gennaio a venerdì 9 febbraio i lavori occuperanno tutta la carreggiata, dallo spartitraffico triangolare della rotonda fino all’incrocio con le vie Togliatti e Nenni (escluso), per permettere la posa delle tubazioni al centro strada; in questa fase rimangono percorribili come alternative le vie Togliatti e Nenni per raggiungere le vie Primo Maggio e Gambellara.

Da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio, il cantiere di Hera si sposterà poi all’incrocio con le vie Togliatti e Nenni, il quale non sarà percorribile, per consentire la posa delle condotte e le relative derivazioni per il collegamento alla rete esistente; la viabilità sarà deviata all’altezza di via Massarenti e via La Malfa e all’altezza di via Gambellara e via Primo Maggio. E ancora, da lunedì 19 febbraio a venerdì 8 marzo, il cantiere occuperà tutta la carreggiata dall’incrocio con le vie Togliatti e Nenni fino all’incrocio di via Massarenti e La Malfa; la viabilità sarà garantita nel tratto dalla rotonda di via Selice fino alle vie Massarenti e La Malfa. Da lunedì 11 a venerdì 15 marzo il cantiere si sposterà all’incrocio con le vie Massarenti e La Malfa compreso, per consentire la posa delle condotte e le relative derivazioni per il collegamento alla rete esistente; via Lasie sarà percorribile dalla rotonda con le vie Primo Maggio e Gambellara fino all’incrocio con le vie Massarenti e La Malfa (escluso), mentre non sarà percorribile il tratto di via Lasie fino alla rotonda Selice.

Infine, da lunedì 18 marzo a sabato 13 aprile: i lavori occuperanno tutta la carreggiata di via Lasie dall’incrocio con le vie Massarenti e La Malfa fino alla rotonda con via Selice; sarà completamente percorribile via Lasie dalla rotonda con le vie Primo Maggio e Gambellara fino all’incrocio con le vie Massarenti e La Malfa, mentre la rotonda con via Selice sarà percorribile con divieto di svolta in via Lasie.