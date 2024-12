Viabilità e lavoro, le proposte di Marchetti (Lega)

"Riprendere lo studio di fattibilità per un nuovo ponte sul Santerno e coinvolgere attivamente le associazioni di categoria e la cittadinanza nella progettazione di una futura tangenziale che colleghi Est e Ovest, bypassando il centro urbano". Lo chiede, in uno dei suoi 15 emendamenti al Documento unico di programmazione (Dup) in discussione oggi in Consiglio comunale, il leghista Daniele Marchetti.

Sul fronte occupazione, l’esponente di opposizione propone di "ottimizzare l’impiego dei fondi destinati alla formazione professionale, incrociando le richieste del mercato del lavoro con le reali necessità delle imprese" nonché "l’avvio di un corso Its legato al futuro Museo Internazionale delle Moto Storiche, per creare una filiera locale che valorizzi la tradizione motoristica di Imola e formi personale qualificato per la sua conservazione".

Quanto al sociale, c’è la richiesta di "rendere gradualmente più inclusivi i parchi gioco della città, introducendo strutture e attrezzature adatte anche ai bambini con disabilità", riferisce Marchetti, che sollecita anche un cambio dei cassonetti per la raccolta indifferenziata e dell’organico "già previsto ma mai attuato". Proposte "chiare e concrete – conclude il leghista –. Ora spetta alla maggioranza decidere se collaborare per il bene della città o proseguire su una strada fatta di slogan e poca sostanza".