Viabilità modificata a Casalfiumanese a causa del maltempo

Il maltempo continua a modificare sensibilmente il mosaico viabile di Casalfiumanese. Così, attraverso apposita ordinanza, la sindaca Beatrice Poli ha disposto la riapertura al transito della via Maddalena con una serie di accorgimenti: dal divieto di transito a tutti i veicoli con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate allo stop alla circolazione di velocipedi e motoveicoli. Pe le vetture, invece, limitazione progressiva della velocità a 30 kmh, divieto di sorpasso e la massima attenzione al restringimento della carreggiata con senso unico alternato. Non solo. Il permanere della pericolosità, ha portato alla chiusura totale del percorso alternativo al guado sul fiume Santerno nella via Macerato. Ma anche il fermo alla viabilità sulla strada comunale via dei Mercantii. Un gradino evidente e pericoloso per la circolazione.

Chiusura anche per il tratto stradale di via Marsiglie all’altezza del civico numero 15 per frana. Semaforo rosso ai veicoli pure nel centro storico in via della Pace, X Dicembre e Giovanni XXIII e, limitatamente a quest’ultima, anche per quanto riguarda il traffico pedonale. Transiti off-limits sulla comunale via Croara, dall’intersezione con Piazza Cavalli fino a via Ceredola, così come nei tratti di competenza della Ciclovia del Santerno.