Viadotto ferroviario. I comitati insistono: : "L’alternativa esiste"

"La tecnologia oggi disponibile consente di incrementare la capacità di linea senza ricorrere a opere invasive". Lo ribadisce, citando gli studi di Eugenio Milizia ("Tra i massimi esperti internazionali di circolazione ferroviaria"), il coordinamento dei comitati che da tempo contesta il progetto di ampliamento della linea ferroviaria attraverso altri due binari su viadotto da costruire poco distante dal percorso della autostrada A14.

L’idea messa nera su bianco già nelle scorse settimane dal gruppo di cittadini è chiara: l’alternativa alla sopraelevazione non è più quella (già scartata da Rfi) di un tunnel sotterraneo; bensì di un terzo binario, in affiancamento all’attuale linea ferroviaria, in cui è possibile circolare nei due sensi da Bologna a Castel Bolognese.

Al centro di tale progetto c’è l’installazione del nuovo sistema di segnalamento europeo via radio Ertms/Etcs, la cui adozione "oltretutto già prevista e finanziata dal Pnrr con applicazione entro il 2030 per la tratta Bologna-Rimini – ricordano i comitati –, permetterebbe di raddoppiarne la potenzialità, garantendo maggiore fluidità nella gestione del traffico passeggeri e merci, senza dover costruire un viadotto e distruggere di conseguenza il territorio".

Nella ricostruzione del coordinamento del gruppo di cittadini contrari al viadotto, l’analisi tecnica sottolinea che i tre miliardi e 600 milioni di euro stanziati "sono ingiustificati se concentrati su appena 40 km tra Bologna e Castel Bolognese, ma possono essere destinati ad un programma molto più vasto e più organico di ammodernamento dell’intera rete ferroviaria regionale, con interventi graduali e progressivi".

In altre parole, secondo i comitati, l’Emilia-Romagna "avrebbe l’occasione di diventare un laboratorio nazionale di innovazione ferroviaria, conciliando interesse pubblico, sostenibilità ambientale e competitività economica".