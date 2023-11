‘Viaggi nello spazio’ al Convento con il fisico Federico Di Giacomo

Prende il via domani con l’astrofisico Federico Di Giacomo l’edizione 2023-24 degli ‘Incontri al Convento’, organizzati da ‘Il Poliedro’ al Convento dei Frati Cappuccini (entrata da via Tanari), con il patrocinio di Comune e Pro Loco di Castel San Pietro Terme.

"Come l’anno scorso ci occuperemo di scienza, arte, musica, invitando esperti, alcuni già conosciuti altri nuovi – spiegano gli organizzatori -. Lo stile rimane lo stesso dell’anno scorso e anche la sede". Sono in programma sette incontri.

Domani sera Di Giacomo affronterà l’affascinante tema ‘Space Airlines: come viaggeremo nello spazio’. La rassegna proseguirà fino a maggio 2024 con altri sei appuntamenti mensili: mercoledì 13 dicembre Mario Montanari, ingegnere e cultore della materia, presenterà ‘Maria nella storia della musica’; mercoledì 10 gennaio il fisico Daniele Bonacorsi parlerà di ‘Intelligenza artificiale’; mercoledì 7 febbraio sarà la volta dei geografi Andrea Rizzi, Valerio Salvini e Alice Vecchi che tratteranno il tema ‘Il cambiamento climatico: tra politiche di gestione dell’emergenza e impatto locale’; mercoledì 6 marzo Alberto Monti, storico dell’arte, presenterà ‘Michelangelo.Inquietudini eretiche e nuove forme espressive’; mercoledì 10 aprile sarà protagonista l’economista Andrea Trevisani con Giochi senza frontiere. Mito e realtà della globalizzazione nei rapporti tra Nord e Sud del mondo’; mercoledì 8 maggio per l’ultimo appuntamento interverrà Caterina Criscione, pianista e musicologa, con ‘I like Chopin’.