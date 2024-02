Viaggio ad Amburgo linguistico-culturale per ragazzi e ragazze

Con il progetto Giovani in Europa 2024, l’Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme propone alle ragazze e ai ragazzi fra i 10 e i 17 anni un soggiorno linguistico-culturale ad Amburgo dall’11 al 18 luglio, con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme. Si raccolgono le adesioni entro il 10 febbraio, per un numero massimo di 25 partecipanti. "Il soggiorno prevede lezioni di tedesco o inglese – spiegano dalla Pro Loco –, tenute da docenti madrelingua presso un qualificato Istituto linguistico ad Amburgo, e una ricca offerta di attività storico-culturali in lingua volte alla conoscenza del territorio". Il viaggio di andata e ritorno sarà con volo di linea da Milano (trasferimento a Milano con bus riservato, con soste a Castel San Pietro Terme, Ozzano dell’Emilia e Bologna). Il gruppo sarà accompagnato da docenti qualificati. Per maggiori informazioni, costi e prenotazioni: Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme – tel. 051 6951379 – e-mail: info@prolococastelsanpietroterme.it – Orari: da lunedì a sabato dalle ore 9 alle 12,30.