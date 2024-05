La presidenza del Consiglio comunale aderisce anche quest’anno al ‘Viaggio della Memoria’ al campo di Mauthausen (lager della Germania nazista) e al Memoriale di Gusen, in Alta Austria. L’iniziativa, in programma da oggi fino a domenica, culminerà con l’incontro internazionale nel campo di Mauthausen. Qui Imola sarà presente con il suo gonfalone decorato con la Medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana.

Promosso dall’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti), al ‘Viaggio della Memoria’ prenderanno parte quest’anno i consiglieri comunali di maggioranza Bruna Gualandi, Mirella Pagliardini e Antonio Ussia. All’iniziativa partecipano, grazie al contributo della presidenza del Consiglio comunale e dell’Anpi di Imola, anche quattro studenti del polo liceale: Davide Balducci, Clelia Monduzzi, Primarosa Piscopo e Federico Spagnoli. Della delegazione imolese faranno parte anche la presidente della sezione locale dell’Aned, Roberta Dall’Osso, e lo storico del Cidra, Marco Orazi.

"Ringrazio l’Aned di Imola, nella persona di Roberta Dall’Osso, che anche quest’anno ha proposto alle Istituzioni e agli studenti imolesi il ‘Viaggio della Memoria’", sottolinea Roberto Visani, presidente del Consiglio comunale.

"Questa esperienza – aggiunge il presidente Visani – rappresenta una grande opportunità per non dimenticare la nostra storia e scuotere le nostre coscienze dal rischio dell’indifferenza, affinché il rispetto della vita umana e l’impegno per la pace prevalgano sempre sull’odio e sulla violenza".