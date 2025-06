Viaggio fra storia e spezie. Il Baccanale di Giorgini: "Un mosaico di esperienze"

Un viaggio visivo che attraversa epoche, culture e continenti: sarà questo il cuore dell’immagine del Baccanale 2025, affidata all’estro creativo di Alessandro Giorgini, uno degli illustratori italiani più apprezzati a livello internazionale. L’annuncio arriva a pochi mesi dall’avvio della celebre rassegna imolese dedicata alla cultura del cibo, in programma come di consueto a novembre, dopo l’anteprima delle scorse settimane. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è ‘Un mondo di spezie’, un percorso multisensoriale che esplora il valore simbolico, storico e culinario delle spezie.

Giorgini, vicentino di origine ma cittadino del mondo per formazione e collaborazioni, ha prestato la sua firma a progetti per Disney, Warner Bros, Marvel, Emirates, Moleskine, distinguendosi per uno stile inconfondibile fatto di forme essenziali, colori vividi e narrazione simbolica. Le sue opere sono state esposte in gallerie a Los Angeles, Tokyo, Parigi, New York.

L’artista ha accolto con entusiasmo e un pizzico di timore la sfida lanciata dal Baccanale. "Quando mi hanno proposto il tema ‘Un mondo di spezie’, confesso di aver tentennato – racconta –, perché si tratta di un argomento molto ampio, quasi impalpabile, e per me che lavoro spesso con riferimenti alla cultura italiana è stato come uscire dalla mia zona di comfort, ma proprio per questo l’ho trovato stimolante".

Per il manifesto del Baccanale 2025, Giorgini ha ideato una vera e propria mappa concettuale, un mosaico visivo che racconta la storia delle spezie dall’Antico Egitto fino alle cucine contemporanee. "L’idea è nata come sempre dalle parole: ho immaginato un viaggio, un racconto che unisse passato e presente, per mostrare quanto le spezie abbiano viaggiato, influenzato civiltà, attraversato confini e cucine. Ho costruito l’immagine come un mosaico di storie, cercando di trasformare qualcosa di invisibile in un’esperienza visiva. Il Baccanale, con la sua capacità di unire cultura, cibo e comunità, è il contesto perfetto – conclude Giorgini – per dare senso a tutto questo".