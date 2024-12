Viaggio nei presepi: dalle creazioni di Buonfiglioli a quello vivente dell’Epifania

Castel San Pietro Terme celebra il Natale con i suoi presepi. L’opuscolo di Castèlanadèl, curato da Comune e Pro Loco, elenca una decina di allestimenti principali, ma molti altri sono visibili in scuole, parrocchie e abitazioni private. In piazza XX Settembre spicca il presepe in terracotta policroma di Gianni Buonfiglioli, affiancato da tre presepi storici: nel Santuario del Santissimo Crocifisso, con statue in gesso, e nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, con il presepe in terracotta monocroma di Cleto Tomba e quello nella cappella della Madonna. Nei pressi del campanile è esposto il presepe degli Scout Castorini.

Tra i più suggestivi, il presepe artistico computerizzato del Convento dei Frati Cappuccini, visitabile dal 24 dicembre, rappresenta scene locali con materiali naturali. Nel Giardino degli Angeli è allestito un altro presepe di Buonfiglioli.

Nelle frazioni si segnalano i presepi del Laghetto Mariver a Osteria Grande, della Chiesa di San Lorenzo a Varignana, con la cripta preromanica, e di Montecalderaro. Il 6 gennaio si terrà il presepe vivente in piazza XX Settembre (9.30-12) che animerà la celebrazione dell’Epifania con i bambini. Chi desidera partecipare come figurante o dare una mano come volontario può scrivere al numero 349 5059317 (whatsapp).