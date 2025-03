Viaggio nella storia. Le battaglie di libertà al Torrione Sforzesco

Cultura protagonista a Bubano. Il 22 e 23 marzo al Torrione Sforzesco prenderà infatti vita un evento tutto dedicato alla storia. L’appuntamento, inizialmente in calendario nello scorso ottobre, fu rinviato a causa dell’allora allerta meteo regionale. In occasione dell’ottantesimo anniversario dalla sosta del fronte lungo la linea del fiume Senio nell’inverno del 1944 che spaccò in due la Romagna, l’iniziativa dal titolo ‘100 giorni di Storia e storie – Dalla linea del fronte sul fiume Senio alla resa tedesca’ ripercorrerà quei tragici mesi incastonati nella parabola finale della Seconda Guerra Mondiale.

Un’esperienza immersiva che porterà negli spazi interni ed esterni del Torrione mezzi militari ed equipaggiamenti originali, rievocatori e accampamenti didattici per scoprire tutti i segreti di quella che era la vita quotidiana dei soldati e molto altro. L’evento, organizzato dal municipio di Mordano in collaborazione con la cooperativa Il Mosaico, ha preso forma grazie all’intesa con diverse realtà di collezionisti di equipaggiamenti militari e con le associazioni Argylls Romagna Group, 26 Panzer Division Reenacting Group e Senio River 1944-1945.

A partire dalle 14 di sabato, nel prato che circonda il più celebre monumento di Bubano, quando sarà allestito l’accampamento didattico britannico e tedesco della Seconda Guerra Mondiale a cui farà seguito l’illustrazione delle modalità corrette di ricerca con i metal detector dei reperti bellici.

All’interno del Torrione, invece, spazio alla mostra di oggetti ed equipaggiamenti originali dell’epoca curata da collezionisti locali. Alle 15, con partenza da Piazza Pace a Mordano, ecco la ‘Passeggiata nella Storia’ arricchita da alcuni momenti narrativi per ripercorrere gli eventi principali del secondo conflitto mondiale sul territorio (prenotazione al numero 0542.52510 – biblioteca@comune.mordano.bo.it). Alle 17.30, alla sala civica della frazione, l’interessante focus ‘Quando il fronte si fermò sul Senio’ a cura di Filippo Galli e Alessandro Koebler dell’associazione Senio River 1944-1945 che da anni si occupa di ricerche e incontri divulgativi sul tema. Menù ricco anche nella mattinata di domenica 23 con il clou alle 10.30, all’altezza di Piazza Dante Cassani, per il picchetto d’onore curato da Argylls Romagna Group alla presenza dell’amministrazione comunale. Tutti gli eventi, ‘Passeggiata nella Storia’ a parte, sono gratuiti e ad ingresso libero.

"Parlare di storia e di memoria è sempre un’occasione di confronto, crescita e conoscenza – spiega Luana Silvestrini della cooperativa Il Mosaico –. Questo evento nasce dal desiderio di riscoprire una pagina di storia che ha segnato in modo profondo le nostre zone. Istantanee che spesso riaffiorano nei racconti tramandati da nonni e bisnonni". E ancora: "L’opera di divulgazione con l’ausilio di esperti, collezionisti, ricercatori e rievocatori impegnati nella didattica sul campo è un modo efficace ed innovativo di fare esperienza – conclude –. Vicende, ormai confinate nei libri di storia e nei manuali settoriali, che hanno avuto protagonisti uomini e donne proprio come noi".

Mattia Grandi