Viaggio tra i team Carrera. Ov crede nell’impresa: "Proveremo a vincere"

Sfatare il tabù dei secondi posti e andarsi a prendere la terrazza del comune. Non gioca a nascondino l’Ov, in gara domenica accompagnato come da anni a questa parte con il ‘gemello’ Ovetto. Jerry Poggipolini, responsabile dell’Ov, non fa pretattica. "Quella di domenica sarà l’ennesima Carrera che correremo per provare a vincere. Il mezzo lo abbiamo – non gira attorno al concetto Jerry –, gli spingitori anche, il nostro obiettivo dev’essere quello di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per arrivare davanti agli altri". E pazienza se la Mora pare come sempre lo squadrone invincibile dello sport castellano per eccellenza. E anche se la concorrenza, ammette Poggipolini, sarà ancora più nutrita e agguerrita. "Non ci sono dubbi che la Mora parte come naturale favorita, e non c’è dubbio che, anche seguendo le giornate e serate di prove estive, ci siano team che sono cresciuti da un anno a questa parte. In fondo, fa parte del gioco. Chi è dietro studia chi l’anno prima è arrivato davanti, provando a capire dove può andare a guadagnare secondi".

È quello che ha fatto anche l’Ov nei mesi invernali, passati in officina a ‘ritoccare’ la macchinina. "Non c’è tempo e modo per lavorare a dieci progetti, ma se ne mettono un paio sul tavolo e poi si elaborano, capendo poi quale dei due può portare ad alzare effettivamente il livello". L’incognita, che rende tutto più affascinante, è che il risultato effettivo del lavoro fatto in officina "lo si testa soltanto nelle poche settimane che anticipano la gara". Mesi di lavoro, insomma, fatti quasi al buio, nella speranza di centrare il bersaglio grosso. È un po’ lo stesso discorso che vale anche per l’Ovetto, i ‘baby’ dell’Ov, il serbatoio di giovani che dovrà portare benzina nuova nel domani. "Quest’anno avremo una squadra pressoché totalmente nuova, con ragazzi giovanissimi che arrivano dall’esperienza della Carrera dei Piccoli. La macchinina, poi, è stata in gran parte rifatta dopo l’incidente dell’anno passato".

Un dato di fatto, quest’ultimo, ma non una scusa. "La macchinina, siamo certi, è molto performante, anche perché per nostra scelta curiamo l’Ov quanto l’Ovetto, è giusto offrire anche ai giovanissimi il massimo delle possibilità". E se in un anno pieno di colpi di scena fu proprio l’Ovetto a vincere la Carrera, il sogno è che questa volta, finalmente per gli arancioni, possa salire sulla terrazza del Comune.