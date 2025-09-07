Viaggio tra i team della Carrera. Le Volpi vogliono sorprendere: "Ora siamo diventate più forti"

"L’anno scorso è stato solo divertimento, quest’anno partiremo con qualche aspettativa in più". Non fa zero a zero Alessia Nanni, responsabile del team delle Volpi, ad appena una settimana dal via ufficiale dell’attesissima gara della Carrera 2025. La diplomazia così come la scaramanzia, insomma, non stanno di casa tra le Volpi, che dopo la Carrera in chiaro scuro dello scorso anno, per questa tornata hanno iniziato a far le cose ‘sul serio’ già nei mesi invernali. "Abbiamo cambiato allenatore, ci ha seguiti nella preparazione Maurizio Castro, e devo dire – lo dice col sorriso Alessia –, che gli allenamenti sono stati tutt’altro che facili".

Hanno pedalato forte insomma, agli ordini di Castro, "ma siamo convinte che una preparazione così dura ci darà benefici". In prova le Volpi non hanno spiccato il volo, ma non c’è troppo da preoccuparsi. "In gara sappiamo bene che può cambiare tutto. Si corre non su un giro ma su due, e le spingitrici da quattro passano a otto". Insomma, è allo start di domenica prossima che emergeranno i veri valori, e almeno sulla carta l’impressione è che le Volpi possano vivere una Carrera da piani alti. "Il team dello scorso anno è stato rafforzato con un paio di innesti, abbiamo formato un gruppo che ci fa davvero ben sperare". A proposito, il gruppo. Le Volpi al contrario degli altri team femminili non muove i suoi passi dall’amicizia comune che si trasforma in voglia di partecipare all’evento più castellano che c’è. "Abbiamo fatto il percorso inverso – svela Alessia –. Non eravamo amiche prima di entrare a far parte del team, e lo siamo diventate ora proprio stando assieme nel preparare durante l’anno questa gara". Al cambiamento del gruppo e ai nuovi innesti, farà il paio anche un cambiamento…cromatico.

"Nella nostra maglietta rispetto agli scorsi anni abbiamo deciso di aggiungere un po’ di rosa, per darci un tocco più femminile". A tifare per le Volpi, naturalmente, ci saranno gli uomini di Volpe, Gataz e Rocket, una nutrita schiera di ultras insomma. Ale 18, poi, alla partenza degli uomini, le ultras diventeranno proprio le Volpi. Il post gara, invece, è già concordato. Ragazzi e ragazze si troveranno al solito bar, anche se le Volpi, chiude Alessia Nanni, una speranza ce l’hanno: "Ci auguriamo di essere costrette a tardare per salire sulla terrazza del comune". E in caso di successo, c’è da crederlo, anche i ragazzi sapranno perdonarle.