Viaggio tra i team della Carrera. Porz compie 20 anni di successi: "In gara ci sarà grande equilibrio"

Venti candeline. Sarà una Carrera speciale quella di quest’anno per il team Porz, che allo start di domenica 14 potrà ufficialmente festeggiare i vent’anni dalla sua nascita. Era il 2005 quando i rosa si presentarono alla loro primissima edizione, e il bilancio dei quattro lustri, non ha dubbi Christian Fontana, responsabile del team dei ‘baby’ Porzlen, non può che essere positivo. "Abbiamo battagliato spesso per le primissime posizioni, e la Carrera l’abbiamo anche vinta. Certo, si può sempre fare di più e soprattutto si può e si deve sempre puntare a migliorarsi, ma se ci voltiamo indietro e guardiamo ai nostri vent’anni di Carrera non possiamo certo ritenerci insoddisfatti".

In una frase Fontana riavvolge il nastro al passato ma fa un chiaro riferimento anche al presente e al futuro prossimo, ovvero all’edizione ormai vicinissima del 2025. In quel "puntare a migliorarsi" ci sta quello che il responsabile dei Porzlen traduce con "il tanto lavoro fatto questo inverno in officina, cercando di rendere le macchinine per quanto possibile più competitive. Dove siamo intervenuti con le migliorie? Se si vuole andare più veloci si lavora su ruote e sospensioni, e questo abbiamo provato a fare".

A dire di più sulla posizione in classifica che potrà occupare il Porz ci penseranno Superpole prima e gara poi, ma l’idea che il team rosa si è fatto sulla Carrera 2025 è chiara. "Le prove hanno confermato che quest’anno ancor più degli anni passati ci sarà molta battaglia e un equilibrio sulla carta maggiore. Mi spiego. Negli scorsi anni tra la prima e la quinta c’erano anche 30 secondi di distacco, adesso sembra ce ne siano una decina. La forbice si è ristretta, e questo significa che le pretendenti ai primi posti sono di più e più vicine".

L’obiettivo, al di là del sogno del successo che, ammette Fontana, lo cullano tutti i team ("si fa la Carrera per divertimento, certo, ma tutti partono con l’obiettivo di mettersi alle spalle tutti gli altri e salire sulla terrazza del comune"), è uno soprattutto. "Vogliamo cercare di portare entrambi i team, Porz e Porzlen, nelle 12 che disputeranno la gara ‘A’ in centro storico. Poi certo, a quel punto Porz avrà un obiettivo diverso dal Porzlen, ma esserci con entrambe sarebbe già un bel traguardo".

A proposito di Porzlen, il team, assicura il responsabile, "è cresciuto tanto. I ragazzi sono tutti giovanissimi, tra i 16 e i 17 anni, ma hanno quasi tutti ormai un paio di Carrere alle spalle, e l’esperienza potrà aiutare molto".