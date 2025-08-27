Viaggio tra i team della Carrera. La Venere crede nel tris femminile: "Vogliamo divertire il pubblico"

Nuova pilota, vecchia filosofia. Le ragazze de ’La Venere’ tornano in gara in questa ormai imminente Carrera 2025 e lo fanno con lo spirito di sempre. "Divertirsi, ma anche divertire il pubblico, è per questo che si corre", è la convinzione della quale si fa portavoce Enya Scalini, la responsabile del team, quasi un decennio di edizioni della Carrera alle spalle e la stessa voglia di sempre di essere al via in una tornata, la prossima, che promette d’essere "tra le più combattute di sempre, lo dicono i tempi di queste settimane di prove". Ma prima di tuffarsi nella Carrera che verrà, Enya riavvolge il nastro, in un rewind che porta al 2017, alla prima volta de La Venere.

"Il nostro team nasce con un gruppo di amiche che decidono di fare assieme un’esperienza sportiva diversa da quelle solite, dalle più consuete". Anziché la pallavolo o il calcio, Enya e le amiche scelgono la Carrera, con un motto che da allora è lo stesso anche oggi. "Abbiamo sempre pensato che divertirsi fosse la cosa importante, e che da questa esperienza ogni anno avremmo dovuto prendere quel che veniva, senza assilli, senza pressioni, come un piacevolissimo sfogo collettivo". Giura, Enya, che la parola ‘delusione’ non si è mai fatta spazio in questi anni di gare, neppure quando, come quest’anno e come in diverse altre occasioni, alla vigilia i favori dei pronostici erano tutti per loro.

"È fuori dubbio che si punti a vincere, e che puntando a tagliare al traguardo per prime ci si dispiaccia quando si arriva dietro, ma il dispiacere inizia e finisce con la chiusura della gara. Come si assorbe una sconfitta? Nello stesso modo in cui si costruisce una vittoria, con la forza del gruppo. E con l’amicizia, perché il nostro team è fondato anche e soprattutto su un’amicizia che per molte ha radici lontanissime, sin da quando eravamo bambine". Il gruppo è infatti quasi lo stesso dell’ormai lontano 2017, solo un paio di innesti a sostituire chi per forze maggiori ha dovuto lasciare. La vera novità, quest’anno, sarà però alla guida. "Al posto di Arianna Castellari ci sarà Giulia Golinelli, che da spingitrice diventerà pilota. Come l’abbiamo convinta? Si è candidata in caso di bisogno, e così ci siamo dette: ‘perché no?!’". Dopo i successi del 2018 e il 2022, La Venere punterà al tris. "I tempi ci dicono che siamo veloci, ma sono velocissime anche le altre, Cavedane in testa. Forse mai come quest’anno c’è equilibrio nei tempi in prova. Verrà fuori una gara bellissima, e se il pubblico si divertirà come nelle ultime Carrera Rosa, allora avremo vinto tutte".