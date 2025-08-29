Viaggio tra i team della Carrera. Spritz, l’amicizia unisce tutte: "Le ragazze sono migliorate tanto"

Chiusa la gara, la giornata più lunga dell’anno finirà come ogni seconda domenica di settembre. A far bisboccia al bar, tutto il gruppo seduto attorno al tavolino con davanti un bicchiere di spritz. Sì perché le ragazze del team Spritz, giura il responsabile Andrea Albertazzi, il nome quando scelsero di presentarsi nel 2023 alla loro prima Carrera, non lo decisero a caso o per sorteggio. "Non sarà forse così per tutte, ma di certo è il drink preferito dalla maggior parte del gruppo", sorride Andrea, la quota azzurra del gruppo tutto al femminile, che mantiene la forma dubitativa perché alle ragazze "sì, do una mano, ma più per la parte burocratica, e più per dare consigli assieme ai compagni di Mora e Blackjack, ma loro sono totalmente indipendenti e, soprattutto, sono un gruppo di amiche vere che hanno fatto la scelta di partecipare alla Carrera proprio in nome della loro amicizia". Insomma, al bar si ritrovano volentieri da sole, e vai a sapere qual è il drink buono per quella serata.

Piuttosto, agli amici di Mora e Blackjack, sono altri i consigli richiesti. "Sull’allenamento, o magari su come comportarsi in certi tratti del tracciato, o in qualche curva, o come esprimersi al meglio nella cronometro". Si resta in campo sportivo, insomma, mentre la liturgia della vigilia è da vivere rigorosamente in spazi e luoghi differenti. "Ognuno ha la sua cabala, noi di Mora e Blackjack, spingitori soprattutto, ne abbiamo alcune, come il posto dove ritrovarsi a mangiare, le ragazze altre. Quel che è certo è che poi sì, alla fine della Carrera noi raggiungeremo loro, che si saranno guadagnate il tavolino del bar in anticipo rispetto a noi visti gli orari delle due gare".

Il consiglio mai richiesto dalle young ladies, invece, è quello che sembrerebbe più scontato da porre a Mora e Blackjack: come si fa a vincere la Carrera? "Vero, non l’hanno mai chiesto, ma mica penserete che partano senza sperare di vincere, vero?", strizza l’occhio Andrea, che vede una Carrera Rosa quest’anno "che immagino molto combattuta, forse ancora di più degli anni scorsi. Se possiamo vincere noi del team Spritz? L’imprevedibilità l’ha fatta spesso da padrona della Carrera Rosa, sono certo che le ragazze faranno di tutto per farsi trovare pronte se ci sarà l’occasione. Di certo sono migliorate tanto e migliorate tutte. Incrociamo le dita". Poi, alla fine, di come sarà andata se ne parlerà al tavolino del bar. Con lo spritz in mano, of course.