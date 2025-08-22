Viaggio tra i team della Carrera. Delfino e Squalo, ci si diverte: "Puntiamo sempre a migliorarci"

La Carrera delle origini e quella 2.0. Delfino e Squalo sono due facce della stessa medaglia. Il team ‘acquatico’ che si è sdoppiato nel 2019, da una parte mantiene salda l’ancora al passato della Carrera, quella del "divertirsi è la prima cosa che conta", esordisce Filippo Serra, ‘condottiero fuori pista’ dello Squalo, dall’altra è il team che più di ogni altro guarda al presente e al futuro, che spende energie e tempo per promuoversi sui social e per confezionare nuove maglie e gadget. Il motore di Delfino e Squalo sono senza dubbio i giovanissimi che trainano lo Squalo, con una storia da ‘quattro amici al bar’ tutta da raccontare.

"Da quando ero bambino sono amico di Davide, figlio di Sandro Tomba (storica anima del Delfino, ndr). Gioco forza la Carrera l’abbiamo conosciuta quando eravamo in fasce o poco più, però crescendo è nato un rapporto di amore-odio. Da una parte ci affascinava, dall’altra non ci piaceva l’esasperazione che c’era dentro e attorno la gara". E visto che soprattutto da ragazzi ciò che respinge, attrae, nel 2019 Filippo rompe gli indugi. "E se facessimo un team noi giovani, ce la dai una mano?", la richiesta a Tomba, che pose le condizioni: "Trova equipaggio, furgone, scooter e io la mano ve la do". Detto, fatto. "Ci trovammo a Dozza davanti a una bruschetta noi ragazzi e scegliemmo il nome. Il ballottaggio fu tra Orca e Squalo, ma vinse ‘il re dei mari’". Obiettivo, sin dalla prima gara e ancor oggi, uno soltanto: "Divertirci, stare assieme, così com’era un tempo la Carrera insomma, e lavorare anche a tutto il contorno, forti delle nostre conoscenze di studio".

Nel gruppo composto da ben quattro ingegneri, da quello meccanico a quello informatico, e con un laureato in marketing, si lavora duro in officina ma anche sul pc, a immaginare nuove maglie e logo, e a sfruttare la potenza dei social. "Su Instagram e TikTok la nostra pagina ha alcuni video con centinaia di migliaia di visualizzazioni", gongola Filippo, che con testa e cuore è già alla seconda settimana di settembre. "Festa del Borgo prima e gara la domenica, siamo prontissimi", annuncia includendo anche i ‘soci’ del Delfino Filippo, che non vuole mettere nessun obiettivo nel mirino se non uno, indispensabile. "Faremo di tutto per migliorarci. L’anno scorso noi siamo arrivati noni, e il Delfino ha bucato la gomma arrivando nelle retrovie. Non un anno fortunatissimo, insomma. Confidiamo che questa Carrera 2025 abbia tutto un altro sapore".