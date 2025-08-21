Viaggio tra i team della Carrera. Mora e Blackjack puntano in alto: "Confermarsi sarà difficilissimo"

"Vincere è difficile, confermarsi di più". Qualcuno la chiamerà pretattica, chi lo conosce un po’ meglio invece non ha dubbi: scaramanzia. Che sia l’una o l’altra cosa, per Matteo Mingotti, responsabile della Mora e del Blackjack, il mantra in partenza resta uno e uno soltanto: "Si parte per provare a vincere la Carrera, ma anche chi al contrario di noi non lo dice, lo pensa". Quando lo sparo sancisce lo start, insomma, differenze di ambizioni non ce ne sono, ripete convinto Mingotti. E tutti corrono per tagliare il traguardo per primi, in barba, o a conferma, dei pronostici.

Il fatto è che, quasi tutti gli anni, per primi a tagliare il traguardo sono proprio quelli della Mora. Dal 2013, da quando è risorta dalle ceneri della storica Nera, in viale Terme c’è stata sempre e solo una macchinina padrona, e in centro storico "abbiamo vinto 14 volte su 16. Anzi no, 13, perché in un’occasione siamo stati squalificati", la mette giù come un boccone amaro ormai ampiamente digerito Mingotti. E quest’anno, vien da dire, si sentirà suonare la stessa musica?

"È quello che speriamo e quello per cui abbiamo lavorato tutto l’inverno e stiamo lavorando in queste settimane. Ripeto ogni anno che confermarsi è più complicato che vincere, ma non è una frase fatta, non lo è soprattutto per chi la Carrera la conosce bene e la segue. Ci sono team che sono cresciuti tantissimo, che giustamente lavorano per ridurre la forbice. Penso a Ov, Porz e Nibbio, che sono convinto ci daranno filo da torcere, ma poi ci sono anche incognite come Volpe e Cavedano che magari potrebbero fare un exploit".

Per (ri)mettere il muso avanti, insomma, "conta fare quello che fanno gli altri team. Migliorarsi. Se lo abbiamo fatto? Certo, abbiamo lavorato sulla macchinina come tutti questo inverno. Se poi funzioneranno le modifiche, lo impareremo tra qualche settimana". La vigilia, anticipa Mingotti, sarà quella di sempre, secondo un rituale che, lo sottolinea, è immancabile e immutabile. "Si mangia il venerdì sempre nello stesso posto, si passa un pomeriggio assieme in piscina, si controllano le magliette. Sì, senza bisogno che lo dicano gli altri, sono maniacale in questo", ci ride su Matteo, che tira la volata anche al ‘fratellino’ della Mora, il Blackjack. "È il nostro vivaio, tanti ragazzi giovani che si stanno facendo le ossa. L’obiettivo? Dev’essere sempre quello di migliorarsi". Il sogno, invece, è un altro. "Poter piazzare le due nostre macchinine sul podio. Magari un giorno…".

Il 26 agosto, da calendario del Settembre Castellano, ecco le prove libere. Stessa cosa domenica 31. Poi, il 7 settembre, si inizia a fare sul serio con prove cronometrate, fino al grande giorno, quello della Carrera, fissato per il 14 settembre.