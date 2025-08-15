Viaggio tra i team della Carrera. La Bionda è pronta a debuttare: "Vogliamo divertirci e divertire"

Si scrive La Bionda, si legge team dell’inclusione. È così che Riccardo Zuffa, il responsabile, definisce l’ultima nuova nata della Carrera che farà il suo esordio assoluto nell’edizione della gara di quest’anno. "Ci accomuna la passione per la birra, il nome lo abbiamo scelto per quello", chiarisce subito Riccardo, anche se poi in realtà il logo racconta una verità alternativa (o sovrapponibile, se ci si rifà alla grafica). Ovvero la silhouette di una donna dai lunghi capelli, e a far da sfondo "il giallo della birra, il bianco sporco della schiuma e l’ambrato che sa anch’esso di birra", una scelta di colori che saranno parzialmente riportati anche sulla carena della macchinina: la pancia giallo birra e la parte alta bianco sporco, a mo’ di boccale insomma.

La bionda, oltre a comparire in silhouette nel logo, la si troverà invece in carne ed ossa all’interno della macchinina. È Beatrice, 25 anni, che dopo aver vinto due Carrera in rosa andrà a battagliare coi maschietti delle altre macchinine. Una donna sola al comando, insomma, "d’altronde ve l’avevamo detto saremo la macchinina dell’inclusione", si fa una risata Riccardo, che poi circostanzia il concetto partendo dalla genesi del nuovo team.

"In occasione del 70esimo della Carrera partì proprio dall’Associazione Club Carrera l’appello a far nascere e crescere nuovi team, una, non l’unica, strada per far vivere negli anni a venire questo sport. Ecco, raccogliendo questo appello dopo un paio d’anni di abboccamenti ci siamo decisi, e assieme a Riccardo Raspanti abbiamo scelto di fondare La Bionda". Nel team tanti giovani in pista, e in garage e dietro le transenne anche "vere e proprie istituzioni della Carrera come Sandro Tomba che ci ha dato e ci darà una mano per rimettere a nuovo la macchinina, l’ex Red Devil che sarà appunto la nostra La Bionda". Un bel lavoro di tenaglie e cacciaviti ci vorrà, pronostica Zuffa, "perché le prime prove ci hanno detto che un po’ di aggiustamenti da fare ci sono", ma in compenso il neo team, composto da un 80% di giovani e giovanissimi spingitori esordienti, viaggia che è una bellezza, puntando dritto all’unico obiettivo che La Bionda si è dato.

"Vogliamo divertirci e divertire, come primo anno non può che essere questo il nostro obiettivo. Ci piace l’idea di poter essere un team che, tra nuovi e vecchi, in pista e fuori, coinvolge quanti più castellani possibili".