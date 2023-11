Viale Andrea Costa, completata l’asfaltatura

Terminata, dopo un paio di giornate di lavori con relativi disagi per automobilisti, commercianti e residenti, la riasfaltatura del tratto interno di viale Andrea Costa, lato Est, da viale De Amicis a via Mentana. Le operazioni, portate avanti di Area Blu, hanno consentito di eliminare i dislivelli presenti, completando in questo modo la prima parte della riqualificazione complessiva dell’arteria di collegamento tra la stazione ferroviaria e il centro storico. I lavori di riasfaltatura sono infatti stati anticipati per non interferire con l’avvio degli interventi previsti dal secondo stralcio dei lavori di riqualificazione di viale Andrea Costa. Inizialmente in programma la scorsa settimana, ora la partenza di questo ulteriore cantiere può finalmente avvenire. In questo caso, si parla nel dettaglio di oltre 730mila euro, di cui 420mila in arrivo dal ministero della Transizione ecologica. Il tratto interessato dalla seconda parte del piano di rilancio di viale Andrea Costa va dall’incrocio tra le vie Mentana-Aspromonte a piazzale Marabini (di fronte alla stazione ferroviaria) e comprenderà anche l’ex scalo merci.

Oltre alla riqualificazione delle piste ciclopedonali, il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi verdi per contrastare i fenomeni di allagamento dovuti a precipitazioni intense. E soprattutto c’è l’attesa costruzione di un parcheggio alberato all’ex scalo merci, area dismessa che si trova tra l’attuale parcheggio delle biciclette della stazione e l’Interspar.

Il cantiere sarà suddiviso in differenti fasi per garantire la totale viabilità dell’area e l’accessibilità alle abitazioni e passi carrai durante tutto il periodo dei lavori (finiranno a luglio). Il primo cantiere si svilupperà sul lato Est del viale, dall’incrocio con via Mentana fino a viale Marconi; e a seguire da viale Marconi a piazzale Marabini. Terminato il lato Est, si proseguirà su quello Ovest. Infine, verrà portato avanti il cantiere all’ex scalo merci.