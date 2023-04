Viale Andrea Costa Fd’I e Lega all’attacco: "Chiusura e strisce blu, la giunta sbaglia"

Cresce la protesta in viale Andrea Costa, in buona parte chiusa al traffico per tutta la settimana a causa di intervento non previsto ma che si è reso necessario alla luce dei lavori riqualificazione in corso lungo l’asse di collegamento tra la stazione e il centro storico.

Ai commercianti che si lamentavano per lo stop arrivato proprio nei giorni che precedono le festività pasquali, lunedì il sindaco Marco Panieri ha risposto chiedendo loro uno sforzo. Nel frattempo, dal Comune è però arrivato un provvedimento destinato a scontentare tanto i negozianti della zona quanto i residenti.

La giunta ha infatti ufficializzato l’introduzione della sosta a pagamento (sperimentata proprio con l’avvio del cantiere e in un primo momento destinata a rimanere in vigore solo fine a giugno) nel primo tratto della vicina via Aspromonte per un totale di tredici posti auto eliminati da viale Andrea Costa proprio a seguito dei lavori. E così l’opposizione, e in particolare le forze politiche di centrodestra, alza la voce.

"Siamo indignati per questa ennesima presa i giro nei confronti dei cittadini – afferma Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. Una scelta ingorda di una Giunta di sinistra capace solo di fare cassa, a scapito del centro storico dove i parcheggi sono ormai tutti blu. Nel frattempo, continuiamo a guardare con preoccupazione ai disagi che verranno inevitabilmente cagionati dai lavori non previsti in viale Andrea Costa. La non percorribilità del tratto tra via Carducci e via De Amicis fino a quello in via Mentana e Aspromonte sarà una spina nel fianco dei cittadini e dei residenti per tutta la settimana di Pasqua. Il Pd e il sindaco Marco Panieri dimostrano il loro dilettantismo e l’arte di improvvisarsi amministratori della cosa pubblica".

Duro anche il commento del leghista Simone Carapia. "Ci vuole una bella faccia di bronzo a chiedere ai commercianti l’ennesimo sforzo, dopo quello che è capitato in questi anni tra Covid e caro energia – affonda l’esponente del Carroccio –. Certamente l’amministrazione non ha aiutato ma peggiorato la situazione, con una programmazione dei lavori bislacca che ha recintato l’area. Se a questo aggiungiamo che, come avevamo preventivato, chi governa ha colto la palla al balzo in modo furbesco per trasformare tredici posti auto in via Aspromonte a pagamento, la frittata per i cittadini è fatta".

Nelle parole di Carapia, che sembra piuttosto scettico anche sull’effettiva riapertura della strada all’inizio della prossima settimana, per il Comune "ogni occasione è buona per fare cassa e andare in tasca ai cittadini. Hanno aumentato le tasse e tariffe negando l’evidenza – aggiunge il leghista –, chiedono sforzi e chiudono i negozianti nella settimana di Pasqua. Oramai il refrain è il solito: negano l’evidenza finché possono, poi quando si sentono presi con le mani nella marmellata chiedono uno sforzo o un sacrificio, ma se possono vanno sempre di più nelle tasche dei cittadini con l’aumento degli stalli a pagamento… Ovvero: dopo il danno, la beffa".

Enrico Agnessi