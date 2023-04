Viale Andrea Costa I lavori si fermano, ma Raffini rassicura: "Ripartiranno subito"

di Enrico Agnessi

Lavori fermi per tutta la giornata di ieri in viale Andrea Costa. A interrompere l’attività degli operai, impegnati da inizio settimana nel cantiere che ha comportato la chiusura al traffico del tratto di strada compreso dall’incrocio dei viali Carducci-De Amicis fino a quello con le vie Mentana-Aspromonte, tra le proteste dei commercianti della zona, il rinvenimento di un lastricato degli anni Trenta. È stato necessario interpellare la Soprintendenza e, vista l’importanza del cantiere (la Giunta deve ‘liberare’ quanto prima i negozianti e poi ultimare il grosso dell’intervento di riqualificazione della strada che collega la stazione al centro storico entro il Gp di Formula 1 del 21 maggio) sono seguite ore concitate. Scongiurata la presenza di reperti archeologici, i lavori dovrebbero però ricominciare già oggi.

"L’impresa mi ha assicurato che riprenderanno subito – riferiva ieri pomeriggio l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini, indicando proprio nella mattinata odierna la ripartenza delle attività –. Ed entro martedì sera, se non ci saranno eventi eccezionali dal punto di vista meteorologico, riapriranno il tratto di strada chiuso. Non ci sarà bisogno di lavorare anche a Pasqua e a Pasquetta, ma se necessario lo faranno".

Inevitabile, da parte di Raffini, una replica alle proteste dei negozianti, rilanciate negli ultimi giorni dalle forze politiche di opposizione; e in particolare quelle di centrodestra.

"I lavori, quando sono in corso, non fanno mai contenti tutti – ricorda l’assessore –. Sappiamo che c’è una difficoltà, ma quello è un intervento da fare. Stiamo cercando di arrecare il minor danno possibile. Se non lo avessimo portato avanti questa settimana, non saremmo stati pronti per la Formula 1. E le cose vanno fatte bene, altrimenti tra tre anni avremmo di nuovo problemi in quel tratto".

Le parole di Raffini non convincono il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, che negli ultimi giorni assieme al collega Nicolas Vacchi (Fd’I) ha contestato duramente la Giunta sulla questione lavori in viale Andrea Costa. "Delle rassicurazioni dell’amministrazione non ce ne facciamo nulla – protesta l’esponente del Carroccio –. E soprattutto non se ne fanno nulla i commercianti, danneggiati da questa programmazione bislacca e improvvisata, che si sono visti ‘murare’ dentro i propri negozi nel periodo pasquale".

Anche perché, secondo Carapia, per i negozianti alla fine i ritardi "saranno inevitabili". Detto che annunciando l’inizio di questa tranche di lavori il Comune aveva indicato nella finestra compresa tra lunedì 3 e sabato 8 aprile il periodo in cui il tratto di viale Andrea Costa interessato dal cantiere sarebbe rimasto chiuso, lo sguardo del leghista va ai lavori nel loro complesso.

"Servirà ancora un altro mese almeno – avverte Carapia –. Non mi stupirei se chiudessero per la Formula 1, in modo poi da riaprire e terminare l’intervento. Questa a Imola non è una novità: prima fanno le case, poi le strade; e le prime non iniziano dalle fondamenta. Se poi aggiungiamo che in questo bailamme pasquale c’entra sempre Area Blu, che qualcuno ribattezzò Area Bluff, si capiscono tante cose di questi misfatti sul Santerno".