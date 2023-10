Viale Andrea Costa, il restyling. Ciclabili, verde e parcheggio. Cantiere bis in zona stazione

Partirà lunedì il secondo stralcio dei lavori per la riqualificazione di viale Andrea Costa. Il tratto interessato va dall’incrocio tra le vie Mentana-Aspromonte a piazzale Marabini (di fronte alla stazione ferroviaria) e comprenderà anche l’ex scalo merci. Secondo i piani del Comune, il cantiere nel suo complesso terminerà a luglio; ma già entro metà aprile si concluderanno le operazioni in viale Andrea Costa.

Gli interventi prendono il via dopo che la Giunta ha approvato, a fine agosto, il secondo stralcio del progetto esecutivo dell’opera e il finanziamento necessario alla sua realizzazione. Si parla di oltre 730mila euro, di cui 420mila in arrivo dal ministero della Transizione ecologica.

Oltre alla riqualificazione delle piste ciclopedonali, il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi verdi per contrastare i fenomeni di allagamento dovuti a precipitazioni intense. E soprattutto c’è l’attesa costruzione di un parcheggio alberato all’ex scalo merci, area dismessa che si trova tra l’attuale parcheggio delle biciclette della stazione e l’Interspar.

Il cantiere sarà suddiviso in differenti fasi. E questo "in modo da garantire la totale viabilità dell’area sia dal punto di vista automobilistico che ciclo-pedonale e l’accessibilità alle abitazioni e passi carrai durante tutto il periodo di attività dei lavori", assicurano dal Comune. Il primo cantiere si svilupperà sul lato est del viale, dall’incrocio con via Mentana fino a viale Marconi e a seguire da viale Marconi a piazzale Marabini. Terminato il lato Est e reso fruibile e accessibile, il cantiere proseguirà sul lato Ovest. Infine, verrà portato avanti il cantiere all’ex scalo merci.

"Il progetto ha previsto la depavimentazione di ampie superfici impermeabilizzate, la realizzazione di spazi verdi e l’inserimento di nuove alberature – sottolineano gli assessori Elisa Spada (Ambiente e Mobilità sostenibile) e Pierangelo Raffini (Lavori pubblici) –. Avremo modo, nell’arco di poco più di un anno, di avere la rigenerazione completa di tutta l’area della stazione e così migliorare la qualità di uno spazio pubblico importante sia per i fruitori della struttura come centro intermodale ma anche per tutti i residenti".