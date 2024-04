Viale Andrea Costa. Lavori in ritardo, sprint per finire prima del Gran Premio

Un anno fa, in questo periodo, erano roventi le polemiche sui lavori di riqualificazione di viale Andrea Costa. Il ritrovamento della vecchia pavimentazione risalente agli anni Trenta aveva infatti allungato ulteriormente i tempi di un cantiere che, all’epoca, aveva già esasperato i residenti e soprattutto i commercianti della zona.

Oggi che quel primo lotto di interventi si è concluso, nell’asse di collegamento tra la stazione e il centro storico va avanti la seconda tranche di operazioni (stavolta senza alcuna ripercussione sulla viabilità) con l’obiettivo di finire tutto il prima possibile. Per completare il grosso del piano di "rigenerazione urbana" da oltre 700mila euro (per la quale c’è un contributo ministeriale da più di 400mila euro) non basterà metà aprile, come invece aveva annunciato dal Comune lo scorso ottobre al momento di far partire il nuovo cantiere. Qualche ritardo, come sempre accade in questi casi, c’è. Ma, assicura l’assessore Pierangelo Raffini, si riuscirà comunque a far sì che l’area si presenti con una "soluzione pressoché definitiva" all’appuntamento con il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio e garantisca "un bel colpo d’occhio" alle decine di migliaia di spettatori che transiteranno da lì dirette in Autodromo.

"Siamo a buon punto", spiega il titolare dei Lavori pubblici nella Giunta del sindaco Marco Panieri. "Nel tratto tra via Mentana e viale Marconi, la parte delle opere edili è completata – aggiunge Raffini –. Gli interventi sul verde inizieranno invece la prossima settimana, e saranno completati in tempo utile per il Gran premio. Dalla parte opposta, dove c’è Tper, sta partendo in questi giorni un ulteriore accantieramento per riqualificazione della pavimentazione e del verde. E anche in questo caso i lavori si concluderanno in tempo per la Formula 1. Ci sarà anche una striscia di asfalto colorato dove entrano ed escono gli autobus".

In fase avanzata i lavori nei due tratti ai lati di viale Andrea più a ridosso della stazione ferroviaria. In entrambi i casi, terminato l’intervento edile, a giorni partirà anche quello sul verde pubblico che, al pari di quelli già citati, è pensato per fronteggiare l’emergenza climatica e in particolare per allontanare e drenare l’acqua piovana.

"Rimarrà poi una piccola area vicino a piazzale Marabini – riferisce l’assessore Raffini –, che verrà completata una volta terminati i lavori di Ferrovie". Sì perché ormai dallo scorso autunno tutta la zona all’uscita della stazione è oggetto di un vasto intervento di ammodernamento (progetto da 1,9 milioni di cui solo 200mila euro a carico del Comune) che porterà alla riqualificazione di tutte le aree esterne alla stazione dei treni. Prevista, tra le altre cose, l’introduzione di una corsia ‘kiss and ride’ per la sosta rapida; una nuova postazione per la fermata dell’autobus; l’aggiunta di stalli dedicati ai taxi e la realizzazione di una pista ciclabile che arriverà a una nuova area adibita al parcheggio delle bici. "L’obiettivo è avere l’intero piazzale di nuovo disponibile in estate", spiega in questo caso Raffini.

Bisognerà invece attendere ancora alcune settimane per vedere l’inizio dei lavori all’ex scalo merci della stazione, pure questi contenuti nel progetto da 700mila euro per la riqualificazione di viale Andrea Costa. In questo caso, prevista la depavimentazione di 1.700 metri quadrati per migliorare la permeabilità dell’area e la realizzazione di un’area di sosta alberata integrata con tre aree verdi. Il parcheggio accoglierà 72 posti auto (di cui due per disabili), con l’obiettivo di aumentare la superficie permeabile, depavimentando la superficie dedicata agli stalli destinati a parcheggio, attualmente in asfalto, e sostituendola con una pavimentazione drenante.

