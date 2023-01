Viale Andrea Costa Imola, lavori in partenza: ecco quando

Viale Andrea Costa, asse di collegamento tra la stazione ferroviaria e il centro città

Imola, 10 gennaio 2023 – Ora c’è anche una data ufficiale per la partenza del cantiere di viale Andrea Costa. Il primo stralcio degli attesi lavori di riqualificazione, dall’incrocio con i viali Carducci-De Amicis a quello con le vie Aspromonte-Mentana, inizierà infatti lunedì 16 gennaio. Le operazioni riguardano, come ormai noto, i marciapiedi su entrambi i lati e la pista ciclopedonale sul versante Est.



Il cantiere sarà suddiviso in differenti fasi, in modo da garantire la totale viabilità dell’area e l’accessibilità ad abitazioni e attività commerciali durante tutto il periodo di attività. Il termine dei lavori è previsto entro il 21 maggio, in modo da rendere viale Andrea Costa pronto per accogliere gli spettatori che arriveranno in treno ad assistere al Gran premio di Formula 1.



Tra i principali obiettivi del progetto c’è quello di migliorare gli spazi destinati a bici e pedoni prevedendo l’allontanamento e il drenaggio dell’acqua piovana. Nel lato Est, il nuovo disegno delle aiuole che ne prevede l’allargamento è infatti accompagnato dalla sostituzione di tutti i cordoli esistenti, al momento molto danneggiati. Verranno messe a dimora specie di piante la cui fioritura avviene in diversi momenti dell’anno, delle stagioni. Anche la pista ciclo pedonale sarà allargata e valorizzata dal cambio di pavimentazione.



Sul lato Ovest, invece, è previsto l’allargamento del marciapiede sul quale si affacciano abitazioni, uffici e attività commerciali. Tale intervento risulta "fondamentale", secondo il Comune, per "garantire una miglior visibilità delle vetrine, una piena accessibilità a pedoni e disabili, attualmente molto limitata". I posti auto eliminati verranno recuperati nella parte iniziale di via Aspromonte: qui al momento la sosta è ancora non a pagamento, ma non è escluso che il Comune possa intervenire nel prossimo futuro per dipingere di blu le attuali di strisce bianche.



“Penso che l’intervento sarà molto apprezzato – commenta l’assessore al centro storico e Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. Oltre alla pedonalità e alla mobilità leggera, verrà migliorata e potenziata la luminosità notturna e sono previste le predisposizioni per il wi-fi e le telecamere di sicurezza".

Il progetto complessivo verrà presentato ai commercianti di viale Andrea Costa il 16 gennaio, dopo numerosi incontri avuti con le associazioni di categoria, i progettisti, Area Blu e l’Amministrazione comunale.

"Abbiamo scelto di sfruttare l’occasione della rigenerazione di viale Andrea Costa per introdurre il ‘giardino della pioggia’ che unisce l’aspetto estetico alla capacità di assorbire le acque meteoriche – spiega l’assessora alla Mobilità sostenibile e all’Ambiente, Elisa Spada –. Un sistema innovativo che fa parte della strategia di adattamento e mitigazione che proseguirà anche nella rigenerazione del piazzale ex scalo merci".