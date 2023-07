Viale Andrea Costa Lavori, sos dei negozianti

di Francesca Pradelli

"L’idea è buona, ma i parcheggi non andavano eliminati", dice qualcuno. "Sono molto contenta del progetto, però sono davvero lenti a finire", sostiene qualcun altro. Sono solo alcune delle voci dei commercianti di viale Andrea Costa, dove sono in corso i lavori di riqualificazione della zona. Il cantiere, frutto di un progetto avviato a gennaio e ora momentaneamente fermo, di per sè piace. Lo conferma Lorena Ghini, proprietaria del negozio "Parrucchieri Claudio&Lorena di Ghini Lorena", che però non manca di sottolineare quanto lo stop dei lavori sia un disagio per le attività.

"Sarà un bellissimo viale – sottolinea –. Spero solo che finiscano presto perché per ora è tutto lasciato a metà e non mi piace. Soprattutto, sarebbe opportuno aggiungere cestini della spazzatura o panchine, per rendere maggiormente accogliente la zona".

Parole condivise dal proprietario del negozio "CbWeed Shop" Giovanni Villacorta. "Io sono molto contento dei lavori. Il progetto mi piace, però mi auguro che non si limitino ad aggiungere cestini solo dal lato della ciclabile, ma anche dove si trovano i negozi – ribadisce –. Le persone infatti, non sapendo dove buttare le cartacce, creano degrado e sporcizia davanti al locale".

Ma pareri sul cantiere sono discordanti. Come quello di Antonio Turrini, proprietario della Ferramenta Moderna Srl. "La riqualificazione era necessaria, ma era da fare in maniera diversa",illustra.

In molti lamentano il fatto che la strada, per poter realizzare una pista ciclabile più spaziosa, sia stata ristretta e che l’aggiunta dell’aiuola abbia comportato l’eliminazione di ben nove parcheggi. "Noi siamo stati danneggiati: già prima dei lavori la zona non aveva tanti parcheggi, ora è peggio, perché la gente, non sapendo dove mettere la macchina, non viene proprio – racconta infatti Shady Nassif, proprietario della pizzeria CiBò –. Inoltre, a causa dei lavori, siamo stati chiusi molto, specialmente a gennaio".

Nassif non si limita a ciò ed esprime perplessità anche sul restringimento della carreggiata, dovuto all’ampliamento della pista ciclabile: "Non lo trovo sicuro: in questa zona c’è la stazione degli autobus, che circolano tantissimo. Ho sempre l’impressione che rischino di sfiorarsi tra di loro provocando danni, non mi piace molto".

Qualche perplessità anche da parte di Annalisa Andalò, proprietaria di "Paolo Stock". "E’ stato fatto tutto un po’ male e in maniera disordinata – sostiene –. Secondo me, i cantieri andavano terminati entro giugno e ora invece è stato lasciato tutto un po’ abbandonato e questo è un problema. Le piastrelle del marciapiede si staccano, qualcuno è caduto in bici a causa dei lavori non terminati sulla pista ciclabile e le macchine, non sapendo dove parcheggiare, vengono lasciate con le quattro frecce. Non sono affatto contenta".

Non mancano però i negozianti che fanno notare quanto l’illuminazione sia buona e migliorata e che questo permetta alla zona di essere più sicura. La speranza, in generale, è quella che i lavori possano portare in futuro a una estensione del centro storico anche nella zona vicino alla stazione, con la possibile aggiunta di mercatini e bancarelle sul viale durante le serate estive di "Imola in musica".

"Questa sarebbe la vera qualificazione del centro storico", dice infatti una delle commesse del negozio "Ookin Outlet".

Intanto l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini, conferma che il protrarsi dei lavori è legato al ritardo della consegna dei materiali ma anche all’alluvione di maggio. "L’asfaltatura dovrebbe essere terminata a giorni – annuncia Raffini –. Metteremo a posto a settembre l’erba che manca, anche se le aiuole che contengono la pioggia sono state ultimate. E poi manca una fermata dell’autobus da aggiungere e sono previsti anche cestini".