Viale Andrea Costa riapre al traffico "Lavori conclusi in tempo per la F1 E a fine anno sarà ok tutta la strada"

Riaperto nel tardo pomeriggio di ieri il tratto di viale Andrea Costa chiuso al traffico, da oltre una settimana, per alcuni lavori di asfaltatura non previsti nell’ambito della più complessiva riqualificazione dell’asse che collega la stazione al centro storico. Rispettata dunque la tabella di marcia stilata nei giorni scorsi dall’assessore Pierangelo Raffini, all’indomani del momentaneo stop al cantiere tra gli incroci Carducci-De Amicis e Mentana-Aspromonte dovuto al ritrovamento della vecchia strada degli anni Trenta.

"Questo intervento non comporterà ritardi nel completamento dei lavori, la cui conclusione è confermata agli inizi di maggio, in modo da essere pronto per accogliere gli spettatori che arriveranno in treno al Gp di F1 del 19-21 maggio – assicurano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini, rispondendo così alle tante proteste sollevate nei giorni scorsi dai commercianti della zona e delle forze politiche di opposizione –. Riteniamo si possa esprimere soddisfazione per aver contenuto, nonostante l’intoppo, in un solo giorno di ritardo l’apertura della strada, una volta realizzata l’asfaltatura. Vogliamo ringraziare i tecnici e le maestranze che si sono adoperati incessantemente per riaprire il prima possibile la strada e i commercianti e i residenti per la collaborazione e disponibilità dimostrate".

La preoccupazione della Giunta, a fronte delle critiche di cui sopra, è stata grande. E così anche l’attenzione al cantiere. "Mi sono recato anche più volte a verificare lo stato dei lavori e ho raccolto soddisfazione per come sono stati eseguiti – spiega Raffini –. Già ora il nuovo marciapiede fa un effetto importante e positivo, e credo che a fine lavori prevarrà in larga parte la soddisfazione per il risultato conseguito"

A questo proposito, il sindaco Panieri ribadisce l’importanza dei lavori di viale Andrea Costa. "Sottolineo la priorità dell’intervento di riqualificazione del percorso ciclopedonale di accesso alla città, per chi viene dalla stazione, lungo l’asse che la collega al centro storico e all’autodromo – afferma il primo cittadino, replicando pure in questo caso a qualche obiezione diffusa –. Abbiamo attinto a risorse, pari a circa 380mila euro, che non erano spendibili per interventi in altre aree della città".

Per quanto riguarda il futuro, Panieri e Raffini promettono impegno. "Entro fine anno prevediamo la partenza dei lavori di riqualificazione sia del restante tratto di viale Andrea Costa, da via Mentana al piazzale Marabini, antistante la stazione ferroviaria, che del piazzale stesso". E intanto ieri il sindaco ha annunciato l’asfaltatura di via Lasie: costo, 400mila euro.