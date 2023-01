Viale Andrea Costa, si comincia "Vogliamo tempi certi per il cantiere"

di Claudia Eleonora Traversa

E’previsto per lunedì l’inizio dei lavori di riqualificazione di viale Andrea Costa. Ruspe in azione dunque per realizzare il primo stralcio delle opere, ovvero quelle comprese tra l’incrocio con viale Carducci-viale de Amicis e quello con via Aspromonte-via Mentana.

Si tratta di un intervento molto atteso sia dai commercianti che dai residenti. "Stavamo aspettando da parecchi anni – ci tiene a sottolineare Marina Marconi, titolare del Fastweb Point –. Il manto stradale è visibilmente dissestato e poco agevole per i clienti. Ben vengano, quindi, i lavori di riqualificazione incentivati forse dal Gran Premio che si terrà nel prossimo maggio. Ci auguriamo che il cantiere si concluda nei tempi previsti e che possa dare nuovo lustro al quartiere".

Favorevole all’avvio dei lavori – seppur con una punta di amarezza – anche Lorena Ghini, titolare del negozio Lorena Parrucchiere. "Non trovo corretto il fatto che a pochissimi di noi commercianti sia stata data notizia per tempo sull’inzio dei lavori – spiega –. Indubbiamente sono da fare in quanto la strada non versa in buone condizioni. Spero, però, di non subire danni a livello economico".

Favorevole anche Annalisa Andalò, titolare del negozio Paolo Stock. "Sono contenta, penso sia necessario sistemare il viale. Spero facciano tutte quante le migliorie previste come, ad esempio, abbassare i lampioni della luce in modo da rendere più luminosa e sicura la via – afferma la commerciante –. Ciò che vorremmo tutti è avere una certezza in termini di tempistica. Ci sono molte promesse elettorali, ma io voglio sperare che vengano rispettati i tempi di fine lavori".

"Io non conosco bene il progetto – ammette invece Shady Nassif, titolare della pizzeria Ci.Bò. –. Ovviamente sono contento che facciano i lavori in quanto, se il viale viene migliorato, è un guadagno per tutti. Avrei, però, preferito essere informato prima. Sarebbe utile disporre i parcheggi a spina di pesce, allargare la pista ciclabile ed abbassare i lampioni; tutte proposte che avevo già presentato tempo fa all’assessore Pierangelo Raffini. Credo che nessuno meglio di noi che viviamo quotidianamente la zona possa sapere quali modifiche apportare per migliorare il viale".

Favorevole all’avvio dei lavori anche Devis Dazzani, residente lungo il viale. "Era ora che facessero i lavori – sospira –. Come biglietto da visita per l’entrata in citta, provenendo dalla stazione, non è il massimo. L’illuminazione è scarsissima, la notte è un problema in quanto ci sono situazioni di scarsa sicurezza. Già in passato, essendo stato in politica, avevo affrontato questa tematica. Una riqualificazione del viale non è utile bensì necessaria. Fondamentale per migliorare il giro commerciale delle attività e per rendere più sicura la zona della stazione dove la sera si radunano individui poco raccomandabili. Inoltre, noto sempre ciclisti senza luce e catarinfrangenti passare per il viale già di per sé poco illuminato".