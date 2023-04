Viale Andrea Costa Strada chiusa per lavori Panieri ai negozianti: "Serve uno sforzo"

È iniziata la settimana di passione, che non a caso culminerà con la domenica di Pasqua, per commercianti e residenti di viale Andrea Costa. Come annunciato nei giorni scorsi, il tratto di strada che va dall’incrocio dei viali Carducci-De Amicis fino a quello con le vie Mentana-Aspromonte resta infatti chiuso fino a sabato 8 aprile a causa dei lavori non previsti nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’asse di collegamento tra la stazione e il centro storico.

"Chiediamo uno sforzo ai commercianti – è l’appello lanciato dal sindaco Marco Panieri durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio di previsione 2023 del Comune –. Quello di stare con la viabilità modificata questa settimana per non doverci poi vedere intervenire tra due o tre anni. Bisogna fare le cose per bene".

Nel frattempo, sempre per quanto riguarda viale Andrea Costa, la Giunta ha ufficializzato in queste ore l’introduzione della sosta a pagamento (sperimentata proprio con l’avvio del cantiere di cui sopra) nel primo tratto della vicina via Aspromonte. Come noto, i lavori di lavori di riqualificazione dell’asse di collegamento tra la stazione e il centro storico hanno infatti portato all’eliminazione di 13 parcheggi a pagamento in viale Andrea Costa, recuperati appunto in via Aspromonte, in un tratto in cui però fino a qualche settimana fa c’erano le strisce bianche. Ora la pannellata di blu data a inizio anno diventa indelebile. E questo perché il lato Est di via Andrea Costa, nel tratto compreso tra le vie Meloni e De Amicis viene adesso considerato "zona ad alta valenza commerciale".

Così viene istituita la sosta a pagamento su entrambi i lati del primo tratto di via Aspromonte, dall’incrocio con via Andrea Costa e fino al civico 14, per un totale di tredici posti auto.

Per quanto riguarda gli altri cantieri cittadini, il sindaco Panieri ha ribadito ieri l’impegno del Comune per costruire l’attesa pista ciclabile lungo la via Emilia, tra Toys e Obi, nonché quello per la nuova palestra a servizio del PalaRuggi e delle scuole Valsalva ("Lavori in partenza quest’estate", assicura il primo cittadino) con i tre milioni di fondi del Pnrr inizialmente previsti per la copertura della piscina olimpionica. Da registrare però anche il definitivo passo indietro sulla ricostruzione del nido Carampina ("Non era la nostra priorità"), già escluso nei mesi scorsi dai progetti finanziabili con fondi europei. Avanti invece con i lavori alla Rocca sforzesca ("C’è l’ok della Sovrintendenza, ora bisogna mettere a terra la gara per la seconda fase") e al giardino San Domenico.

Più in generale, il sindaco Panieri fa capire che nei prossimi mesi l’attenzione del Comune sarà rivolta alle strade. "Vogliamo costruire un capitolo fisso dedicato in maniera permanente alla loro manutenzione – spiega –. Sono tantissime e datate". Anche in questo caso, però, il rischio è di rendere più complicata la mobilità cittadina. "C’è bisogno di tolleranza – avverte Pierangelo Raffini, assessore ai Lavori pubblici –. Lo facciamo per riportare la città a un livello di qualità che mancava da tempo".

Enrico Agnessi