Viale Cappuccini. La ’difesa’ di Spada: "Quartiere più bello"

È una difesa dell’operato della Giunta quella che arriva dalla vicesindaca Elisa Spada, assessora con delega all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile, all’indomani dell’attacco di FdI sui lavori di rinnovamento del sistema di illuminazione pubblica conclusi nei giorni scorsi nel quartiere Cappuccini. In estrema sintesi, il meloniano Simone Carapia ha criticato la visione del Municipio che, nell’ambito della riqualificazione, non avrebbe puntato abbastanza su ambiente e sicurezza stradale.

"L’attenzione per questo quartiere è rivolta alle aree verdi e ai relativi servizi – assicura Spada –. Dopo l’estate arriveranno nuovi giochi nei parchi Kolbe e Staffa e in un’altra zona dove attualmente sono circondati da una fascia bianca e rossa".

Quanto alla viabilità, l’assessora mette l’accento su alcuni "interventi volti alla sicurezza stradale e alla riduzione della velocità con una segnaletica che rafforza la zona 30 già in essere e platee rialzate per rallentare le auto in via San Francesco. Tutto è migliorabile – concede Spada –, però in questo caso ci siamo impegnati per risolvere quelle criticità evidenziate dai cittadini".

Dall’assessora arriva poi anche una replica alle critiche in tema di lavori pubblici (a cominciare da quelli per la messa in sicurezza del Lungofiume) mosse da Ezio Roi, consigliere comunale del M5s, nelle vesti di presidente dell’associazione civica ‘Uniti possiamo’. Quello sulle sponde del Santerno è un "intervento complesso affidato a un team di progettisti multidisciplinare composto da geologi, ingegneri e architetti con l’obiettivo di dare una risposta concreta ed efficace al tema della sicurezza idraulica", rimarca Spada. Quanto all’ex scalo merci, "abbiamo trasformato un’area degradata in un parcheggio fruibile da chi va in stazione – conclude – depavimentando il 30% della superficie grazie a giardini per la gestione dell’acqua piovana, spazi drenanti e nuove alberature".