"Viale Carducci, la nuova stretta ci tranquillizza"

di Claudia Eleonora Traversa

Con un’ordinanza bis di cui abbiamo riferito nei giorni scorsi, il sindaco Marco Panieri ha prorogato le misure antidegrado, scadute lo scorso dicembre, messe a punto per contrastare le situazioni critiche in materia di sicurezza venutesi a creare in viale Carducci.

Provvedimenti ben visti - seppur con qualche perplessità – in primis dai commercianti della zona interessata. "Noi che abbiamo negozi all’interno del centro intermedio siamo tutti contenti che siano stati presi dei provvedimenti – fa sapere Fabrizio Cappetta, del negozio Mike Intimo – Non siamo in una botte di ferro, la situazione non è ancora risolta ma è già migliorata molto rispetto agli inizi. Per me le nuove misure dovrebbero durare in eterno".

Il provvedimento del Comune proibisce di consumare bevande alcoliche 24 ore su 24 nelle aree pubbliche, o aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico nell’area compresa tra le vie Casoni, Andreini, Nardozzi e viale Amendola. I bar sono esclusi dall’ordinanza (e con loro sono esclusi dal divieto anche i dehors).

Favorevole alla proroga delle misure antidegrado anche Flavio Dalmonte, titolare dell’hotel Ziò in via Nardozzi 14: "Credo che queste misure siano necessarie: purtroppo il degrado vicino al centro intermedio è notevole. La situazione è nettamente migliorata da quando sono stati adottati provvedimenti adeguati. Telecamere e street tutor sono di grande aiuto, spero continui così".

In disaccordo invece sulle l’efficacia delle misure adottate Davide Cavina, titolare della gastronomia Cavò in via Nardozzi 10: "A mio parere queste misure non si sono rivelate efficaci in nessun modo, in quanto lavorando giorno e notte ho ben presente il giro che c’è qui. Nonostante il divieto di consumare alcolici nella zona adiacente il centro intermedio, la gente si sposta poco più in là e continua tranquillamente a consumarli; ragion per cui il problema persiste tutt’oggi. A mio avviso, una buona soluzione (proposta, tra l’altro, durante un incontro con l’assessore Pierangelo Raffini) potrebbe essere quella di realizzare dei bagni pubblici ad uso privato, utilizzabili anche dai clienti di locali come il mio che non possiedono servizi igienici".

Perplesso sul provvedimento anche Gianni Regoli, titolare del negozio Celestina di via Nardozzi 17ab: "Avendo a fianco un negozio in cui gli alcolici continuano ad essere in vendita, parlare di divieto di consumare alcool, fa sorridere. Gli alcolici continuano ad essere consumati a tutte le ore e spesso ne ho le prove la mattina quando, aprendo il negozio, noto birra e mozziconi a volontà all’interno della vetrina di entrata. I vigili non passano quasi mai, sembrano assenti (faccio presente che mancano le luci segnaletiche nel cantiere qui nel viale...). Anche di street tutor se ne vedono pochi. Se fossero più presenti, i malintenzionati starebbero più in campana". Decisamente concorde sui provvedimenti Manuela Montevecchi, titolare del negozio Malì Acconciature in via Nardozzi 11: "Era ora che venissero presi dei provvedimenti. Credo si stiano rivelando efficaci in quanto io ho notato, specialmente attorno al Conad, un miglioramento. Hanno fatto bene a prorogare le misure perché la situazione era diventata insostenibile, soprattutto per i residenti, che assistivano a frequenti liti e continui schiamazzi. Bisogna però prestare attenzione a quei negozi che richiamano tanta clientela".