Viale Carducci, ordinanza bis contro il degrado

Alcolici vietati, nella zona attorno al centro intermedio di viale Carducci, per tutto il 2023. Lo ha deciso il sindaco Marco Panieri, che ha firmato ieri l’ordinanza che proroga la misura già in vigore dallo scorso mese di settembre ma scaduta a fine anno. Esclusi dal provvedimento bar e locali, dove saranno consentite le consumazioni anche nei tavolini all’aperto. L’obiettivo del provvedimento resta quello di fronteggiare le situazioni di degrado che ormai da tempo caratterizzano le vie Casoni, Andreini, Nardozzi e viale Amendola. Un quadrante che ha come epicentro la pensilina del bus di fronte al centro intermedio, ma nel quale la situazione appare comunque migliorata negli ultimi tempi.

Merito appunto, oltre all’introduzione di un paio di telecamere di videosorveglianza, anche dell’ordinanza che il sindaco Panieri firmò il 16 settembre 2022, dopo oltre un anno di attesa, alla luce di vari episodi di degrado urbano avvenuti nel corso del tempo. Situazioni finite più volte al centro delle cronache cittadine, che con il passare dei mesi avevano esasperato i residenti e i commercianti della zona a pochi passi dal centro storico.

"Il rinnovo della precedente ordinanza si è reso necessario in quanto, pur avendo l’ordinanza firmata l’anno scorso consentito di migliorare le condizioni di vivibilità e fruibilità della zona soggetta al divieto, tuttavia permangono le motivazioni alla base dell’adozione della medesima – spiega il primo cittadino –. Con il rinnovo dell’ordinanza vogliamo consolidare i risultati positivi raggiunti, completando il percorso di presidio da parte delle forze preposte e delle istituzioni sociali e sanitarie, avviato con l’avvenuta installazione di due dispositivi per la videosorveglianza dell’area e l’aumento dei pattugliamenti da parte della polizia locale e degli street tutor, il tutto nell’ambito di un rafforzamento della sinergia con le forze dell’ordine e la collaborazione con le attività economiche del vicinato".

Insomma, secondo il sindaco Panieri la strada intrapresa è quella giusta. "La tutela della qualità e del decoro urbano, così come della vivibilità cittadina, contro ogni forma di degrado, è una priorità per questa amministrazione comunale, seppure in un contento socio-economico complesso – ribadisce il primo cittadino –. L’ordinanza è stata condivisa con le forze dell’ordine e con la prefettura di Bologna e si va ad aggiungere alle altre misure ed interventi messi in campo da tempo dal Comune, per limitare il degrado di quell’area compreso l’impegno nel sostegno sociale verso i soggetti con difficoltà di integrazione".