Viale D’Agostino, 40 giorni di lavori

Al via ieri gli annunciati lavori di sostituzione della rete gas in viale D’Agostino. L’intervento, a cura della società Inrete Distribuzione Energia (gruppo Hera), si rende necessario per adeguare la rete gas alle normative di sicurezza vigenti. Nel dettaglio, il cantiere resterà attivo fino all’8 agosto, interessando in particolare il tratto compreso tra l’intersezione con via Villa Clelia/viale Saffi e quella con Via Giovanni XXIII, lungo i civici 81-119, nella corsia in direzione Firenze.

Come già anticipato nei giorni scorsi, opere comporteranno significative modifiche alla viabilità. Nei giorni feriali, dalle 7.30 alle 17, verrà istituito un senso unico alternato, regolato a vista o da movieri, con conseguente restringimento della carreggiata. In tutta l’area del cantiere, inoltre, sarà in vigore un limite di velocità ridotto a 30 chilometri orari accompagnato dal divieto di sosta con rimozione forzata e dalla soppressione temporanea del marciapiede.

Nelle ore serali e notturne (dalle 17 alle 7.30) e nei weekend e festivi, il traffico potrà scorrere in entrambi i sensi, ma resteranno attivi il limite di velocità ridotto, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta, ma senza senso unico alternato.