"Viale D’Agostino, quanti pericoli per i pedoni"

Gentile redazione,

anche se segnalato più e più volte, con Pec e mail all’assessora Spada nonché alla polizia locale, permane la situazione di disagio prossima al pericolo per i pedoni in transito su viale D’Agostino (parte alta dai semafori di viale Amendola fino alla rotatoria di intersezione con via Pirandello).

La corsia ‘preferenziale’ riservata ai pedoni è costantemente interrotta da auto in sosta e transito di velocipedi in corsa, mettendo fortemente a rischio pedoni e mamme con passeggini.

Il Comune in una riunione del lontano autunno 2023 aveva promesso ‘dissuasori’ per la sosta ma ad oggi nulla si è visto.

È possibile che si debba necessariamente aspettare la disgrazia prima di intervenire seriamente?

Ringrazio per l’attenzione, Rosanna D’Onza

***

Caro Carlino,

tra pochi giorni i nostri figli torneranno sui banchi di scuola e, come mamma, desidero esprimere la mia soddisfazione per una novità che accompagnerà l’avvio del nuovo anno scolastico: il divieto di usare i cellulari durante le lezioni. Credo sia una scelta molto positiva, perché finalmente si restituisce alla scuola il suo ruolo centrale: quello di formare e insegnare in un ambiente libero da distrazioni. Negli ultimi anni ho visto con i miei occhi quanto i cellulari abbiano reso difficile ai ragazzi concentrarsi davvero: basta una notifica per interrompere il filo del discorso, per allontanarli dal libro o dal compito. Da mamma sono felice che ora ci sia una regola chiara, sostenuta anche dal ministro Valditara, che non vuole punire i ragazzi, ma anzi aiutarli a ‘disintossicarsi’ dall’uso eccessivo dei dispositivi. È una misura che, oltre a favorire l’apprendimento, può ridurre ansie e tensioni legate alla dipendenza da smartphone.

Cordiali saluti, Paola M.

***

