Viale Dante, i lavori preoccupano: "Temiamo ripercussioni sul traffico, ma il ponte va reso più sicuro"

Il cantiere del ponte sul Santerno, all’altezza di viale Dante, prende forma.

Sono iniziate nei giorni scorsi, infatti, le opere propedeutiche sotto l’impalcato della storica struttura con relativa chiusura di un tratto di pista ciclabile. Ma i pensieri sono già proiettati al 16 ottobre quando cominceranno le lavorazioni per il consolidamento statico ed il miglioramento sismico, con tanto di nuova pavimentazione, della parte superiore del collegamento.

Quattro mesi di chiusura totale al traffico, salvo pedoni e ciclisti con bici condotte a mano, di cui un paio riflessi nella circolazione balbettante tra viale Dante e le vie Pirandello e Graziadei.

"Da imolese ritengo giusta la scelta di dare il via a questi lavori. La manutenzione dei ponti è un elemento importante per tutelare la nostra sicurezza – spiega Valerio Dal Monte –. Mi dispiace per i residenti e per le attività della zona. Mi auguro che le tempistiche vengano rispettate per limitare i disagi".

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Luca Patuelli: "Dopo la grande paura della scorsa primavera con l’alluvione è giusto adeguare il passaggio ai più recenti canoni statici e sismici – osserva –. Locali e parco delle Acque Minerali non sono isolati. Ci sono un paio di alternative, sicuramente più lunghe ma funzionali, per raggiungerli".

Le preoccupazioni, piuttosto, insistono sul mosaico viabile: "Con una parte di via Pirandello che diventerà a senso unico si salvi chi può – sottolinea Patuelli –. Basta un incidente per paralizzare il traffico a quelle latitudini, figuriamoci con un cantiere nelle vicinanze".

Non la vede bene Michela Giorgi: "Un bel danno per le attività che hanno spazi in circuito e nei dintorni. Quattro mesi non sono pochi – analizza –. Mi auguro che venga affrontato con scrupolo il capitolo della viabilità limitrofa perché l’incrocio di viale Dante è uno dei punti più utilizzati per raggiungere la zona industriale o fare ritorno dalle aziende a casa".

Per Mario Samachini ci sono pochi dubbi: "Giusta la tabella di marcia autunnale e invernale per sistemare il ponte perché con l’arrivo della bella stagione ripartiranno gli appuntamenti all’autodromo – riflette –. Innegabili le difficoltà per chi vive dall’altra parte del Santerno e per i gestori degli esercizi del posto, ma la sicurezza collettiva ha la priorità".

Spalancano un tema sempre attuale Endri Dojce e Mattia Galeotti: "Sarebbe stato meglio mettere mano al ponticino della Tosa – sbottano i due giovani –. Un attraversamento strettissimo che andrebbe quantomeno allargato per il transito sicuro di biciclette e pedoni. Una struttura che non da sicurezza nemmeno dal punto di vista visivo quando il fiume è in piena".

Il boccone più amaro, però, lo ingoiano le attività commerciali al di là del passaggio: "Per chi, come noi, ha appena aperto ed è nel pieno del suo avviamento si tratta di una bella tegola – commenta Alessandro Bertusi del ristorante Doppio Malto –. Siamo preoccupati: quattro mesi sono tanti sperando che non ci siano pure degli intoppi. Così ci mancherà il collegamento diretto con il centro storico e le strade alternative allungano troppo il tragitto dei clienti".

