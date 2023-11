Viale Dante, il cantiere va migliorato

Caro Carlino, mi rivolgo a voi con grande preoccupazione e frustrazione riguardo alla situazione del traffico che si è verificata questa mattina (ieri ndr) nella zona dei lavori stradali sul ponte di Viale Dante durante le avverse condizioni meteorologiche. Desidero esprimere il mio disagio e porre l’attenzione su alcuni fattori che hanno aggravato la situazione, rendendo la circolazione veicolare estremamente difficile.

Le code di auto che si sono formate a causa dei lavori stradali sono comprensibili considerando l’inevitabile rallentamento dovuto alle modifiche alla viabilità. Tuttavia, ciò che ha reso la situazione ancora più insostenibile è, oltre alla mattinata di pioggia (quando sembra che tutti debbano muoversi in auto per accompagnare i figli esattamente in corrispondenza del portone di ingresso a scuola), l’introduzione di due nuovi dossi in via Boccaccio per limitare la velocità dei veicoli.

La decisione di installare questi dossi sembra aver avuto l’effetto opposto, aggravando ulteriormente il traffico e causando lunghe attese sotto la pioggia. Capisco che possano essere necessari per la sicurezza stradale, ma ritengo che la loro presenza debba essere giustificata e proporzionata alle esigenze della situazione.

Mi preme sottolineare che, secondo quanto riportato, questi dossi verranno rimossi una volta completati i lavori stradali. Tuttavia, mi chiedo se sia davvero necessario infliggere disagi così gravi ai cittadini per un periodo prolungato. Chiedo pertanto alle autorità competenti di valutare la possibilità di ridurre l’impatto del traffico e delle code durante le ore di punta, magari pianificando lavori notturni o adottando altre misure per garantire una circolazione più fluida.

Siamo tutti consapevoli dell’importanza dei lavori stradali per migliorare le infrastrutture della nostra città, ma è altrettanto importante minimizzare il disagio per i cittadini durante il processo.

Gianni M.